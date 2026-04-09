O debate sobre o chamado “PL da misoginia” revela um problema recorrente no cenário legislativo brasileiro: a tentação de responder a questões complexas com soluções penais amplas, simbólicas e tecnicamente frágeis.

Não há dúvida de que a misoginia - entendida como aversão, desprezo ou hostilidade dirigida às mulheres em razão de sua condição - é um fenômeno real, socialmente danoso e que exige enfrentamento sério. A violência contra a mulher, em suas diversas formas, não pode ser relativizada. Mas reconhecer a gravidade do problema não autoriza a construção de leis imprecisas, sob pena de fragilizar exatamente o Estado de Direito que se pretende proteger.

O Direito Penal não é instrumento de afirmação moral genérica. Ele exige precisão, limites claros e aplicação objetiva. Quando esses elementos são abandonados, abre-se espaço para a insegurança jurídica, um risco que pode ser tão grave quanto a própria conduta que se pretende coibir.