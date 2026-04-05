Warrren Buffet, megainvestidor norte-americano, noventa e cinco anos de idade, manifestou intenção de doar pelo menos 95 % de todo o seu patrimônio a causas sociais, especialmente em países assolados por toda sorte de chagas sociais, a começar da fome.

Depois de ouvir Gary Haugen, CEO da International Justice Mission, uma organização dedicada a proteger pessoas em situação de pobreza, Howard Buffet, um dos filhos de Warren Buffet, chegou a estas conclusões: "Há muitas coisas que você pode financiar que não levarão a lugar algum" e "Se você não está abordando a questão real do estado de direito, então você simplesmente não pode ter sucesso".

Traduzindo para o português claro: "Não adianta você pegar 150 bilhões de dólares - a importância aproximada que Warren Buffet quer doar - e investir 30 bilhões em cinco países governados por ladravazes sanguinários, com classe política formada por uma maioria de desonestos. Boa parte dessa dinheirama toda cedo ou tarde será ardilosamente desviada". É o que aqui chamamos de saco sem fundo.