A 21º Subseção da OAB/Bauru programou para 31 de março deste tumultuado ano de 2026 os festejos comemorativos de noventa e quatro anos de sua instalação no ano certo de 1932 do século passado. Naquele ano por sinal o generoso povo paulista cobrando a democratização do país enfrentou o poder político da época, utilizou armas de guerra e cobrou nova ordem constitucional típica de estado de direito democrático, num heroico e histórico movimento. Infelizmente com luta entre irmãos.
O movimento patriótico, conhecido como a Revolução de 1932 derramou sangue, deixou mortos e feridos e teve desfecho momentaneamente desfavorável com prisões e exílios de notáveis lideranças. Dois anos, após em 1934 uma nova Constituição foi promulgada revelando a relevância da motivação insurrecional, infelizmente com vigência fugaz atropelada pelo golpe getulista de 1937.
Naqueles tempos Bauru e região se submetiam, com lei ou sem lei, com mais ou menos arbítrio, a específicos regramentos republicanos e nossas comunidades com divergências de toda a ordem comprometendo a segurança jurídica dependiam - e muito - do Poder Judiciário e do valoroso trabalho dos advogados. Nesse contexto a instalação da nossa Subseção representou vitória da lei, significou prevalência do direito e da ordem jurídica e demonstrou a existência de uma corporação de trabalho, protegida e organizada, essencial à vida ordeira e civilizada.
Em algum lugar protegido neste ano de 2026 estão preservados milhares de autos findos e com decisões transitadas em julgados documentando milhares de litígios civis e criminais contendo aflições e soluções pessoais e coletivas de uma sociedade em permanente ebulição e transformação.
Essa rica documentação de valor histórico, na qual se poderia recolher o valoroso trabalho dos advogados permanece ignorada e completamente esquecida acumulando poeira e comprovando quadro de lastimável desinteresse coletivo. Uma pena.
Então, festejar a data como se pretende fazer significa lembrar o trabalho de centenas de advogados e a importante missão que tiveram ao longo de suas vidas e no exercício de notável missão profissional.
Certamente cometendo injustiças a festividade programada terá oportunidade de saber nomes há muito tempo esquecidos e de outros nomes ainda levemente lembrados, como Achilles Sormani de Agudos, os irmãos Cardia em Duartina, o Doutor Noca de Dois Córregos, Aldo Castaldi de São Manoel. Ângelo Aloi de Santa Cruz do Rio Pardo e os bauruenses Paulo Vale, José Cardoso Margarido, José Nepomuceno de Freitas, Lot de Godoy, Reinaldo Passos, Boanerges Silva. Carlos Duarte Leite, Dahercilio Santinho, Valdomir Mandaliti. Cristovan Carneiro da Cunha, Fred Gonçalves Silva, Ailton Gimenez, todos importantes, ao lado de tantos outros aqui não nominados por falha pessoal que engrandeceram e dignificaram a notável e essencial profissão.
Parabéns, pois, a todos eles e todos os demais não lembrados e parabéns para a Subseção pela histórica iniciativa.