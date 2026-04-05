A 21º Subseção da OAB/Bauru programou para 31 de março deste tumultuado ano de 2026 os festejos comemorativos de noventa e quatro anos de sua instalação no ano certo de 1932 do século passado. Naquele ano por sinal o generoso povo paulista cobrando a democratização do país enfrentou o poder político da época, utilizou armas de guerra e cobrou nova ordem constitucional típica de estado de direito democrático, num heroico e histórico movimento. Infelizmente com luta entre irmãos.

O movimento patriótico, conhecido como a Revolução de 1932 derramou sangue, deixou mortos e feridos e teve desfecho momentaneamente desfavorável com prisões e exílios de notáveis lideranças. Dois anos, após em 1934 uma nova Constituição foi promulgada revelando a relevância da motivação insurrecional, infelizmente com vigência fugaz atropelada pelo golpe getulista de 1937.

Naqueles tempos Bauru e região se submetiam, com lei ou sem lei, com mais ou menos arbítrio, a específicos regramentos republicanos e nossas comunidades com divergências de toda a ordem comprometendo a segurança jurídica dependiam - e muito - do Poder Judiciário e do valoroso trabalho dos advogados. Nesse contexto a instalação da nossa Subseção representou vitória da lei, significou prevalência do direito e da ordem jurídica e demonstrou a existência de uma corporação de trabalho, protegida e organizada, essencial à vida ordeira e civilizada.