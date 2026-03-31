A Prefeitura de Bauru, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil se reuniram nesta segunda-feira (30), no Gabinete do Executivo, para alinhar e discutir ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública no município.
Participaram do encontro a prefeita Suéllen Rosim, o coordenador de operações do 4.º Batalhão de Caçadores da PM, major Norberto Marsola Filho, a delegada assistente da Delegacia Seccional de Bauru, Priscila Alferes, os delegados do Setor de Investigações Gerais (SIG), Marcelo Goes e Marcelo Gimenes, além de representantes das secretarias municipais de Educação, Saúde, Governo e Comunicação e Eventos.
Entre as medidas em andamento, o município avança na licitação para a contratação de cerca de 4 mil câmeras de videomonitoramento, que serão instaladas em aproximadamente 200 prédios públicos. A iniciativa contemplará secretarias, unidades escolares, unidades de saúde, Centros de Referência de Assistência Social (Cras), entre outros equipamentos municipais.
Outro ponto discutido foi o andamento do estudo para a criação da Guarda Municipal. O projeto de lei que define a estrutura da corporação deve ser encaminhado à Câmara Municipal em abril. Após aprovação, a implantação está prevista para ocorrer de forma gradual, a partir de 2027, conforme a disponibilidade orçamentária.
Além disso, está prevista a reativação do Comitê de Segurança, com a participação de representantes do poder público, das forças policiais e da sociedade civil, com o objetivo de ampliar o debate e fortalecer estratégias de enfrentamento à criminalidade.
Também participaram da reunião o secretário da Educação, Nilson Ghirardello; o secretário-adjunto de Governo, Elton Gobbi; o secretário-adjunto de Saúde, Claudemir Hilgert; a secretária-adjunta de Comunicação e Eventos, Gabrielle Gabas; o coordenador de Políticas Públicas para Segurança e Monitoramento, Flávio Kitazume; o coordenador de Fiscalização da Secretaria de Aprovação de Projetos, Mário Lobo; o coordenador de Infraestrutura da Secretaria da Educação, Ederton Rufato; e o coordenador de Infraestrutura da Secretaria de Saúde, Rodrigo Vasconcelos. Uma nova reunião entre as partes e com outros órgãos será marcada para ampliar as discussões sobre a segurança pública.