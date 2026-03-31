A Prefeitura de Bauru, a Polícia Militar (PM) e a Polícia Civil se reuniram nesta segunda-feira (30), no Gabinete do Executivo, para alinhar e discutir ações voltadas ao fortalecimento da segurança pública no município.

Participaram do encontro a prefeita Suéllen Rosim, o coordenador de operações do 4.º Batalhão de Caçadores da PM, major Norberto Marsola Filho, a delegada assistente da Delegacia Seccional de Bauru, Priscila Alferes, os delegados do Setor de Investigações Gerais (SIG), Marcelo Goes e Marcelo Gimenes, além de representantes das secretarias municipais de Educação, Saúde, Governo e Comunicação e Eventos.

Entre as medidas em andamento, o município avança na licitação para a contratação de cerca de 4 mil câmeras de videomonitoramento, que serão instaladas em aproximadamente 200 prédios públicos. A iniciativa contemplará secretarias, unidades escolares, unidades de saúde, Centros de Referência de Assistência Social (Cras), entre outros equipamentos municipais.