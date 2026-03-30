O Sesi Vôlei Bauru saiu atrás nas quartas de final da Superliga 25-26. O time bauruense foi superado pelo Dentil Praia Clube em 3 sets a 0 (25x23; 25x22; 25x19) no jogo 1 da série eliminatória. A partida foi disputada na noite desta segunda-feira (30), no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube.
Com o resultado, o Sesi Vôlei Bauru precisará vencer o Jogo 2 para seguir vivo na temporada. A partida será disputada na Arena Paulo Skaf nesta quinta-feira, 02 de abril, às 18h30. A entrada é totalmente gratuita via Meu Sesi e os ingressos já estão disponíveis em: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026
No final do jogo, Natinha foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru no confronto, com 15 pontos.
O jogo
No primeiro confronto das quartas de final da Superliga 25-26, o Sesi Vôlei Bauru iniciou o jogo com: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Nia Reed e Léia.
O primeiro set começa com o Sesi Vôlei Bauru tendo dificuldades na virada de bola, com pressão do Dentil Praia Clube no sistema de saque e bloqueio para abrir quatro pontos de vantagem. A partida se estabiliza e o ataque bauruense passa a achar mais espaços, mas os bloqueios dos dois times são o destaque da parcial. A equipe de Uberlândia aumenta o volume de jogo, converte contra-ataques e faz 16 a 10 na segunda parada do Sesi Vôlei Bauru. Chegando na reta final, o time bauruense se reencontra nos contra-ataques, faz a inversão 5-1 e pontua em sequência, fazendo 22 a 20 na segunda parada do mandante. Nas viradas de bola, o Dentil Praia Clube chega no set point e o Sesi Vôlei Bauru consegue a virada de bola pra se salvar, mas cai no bloqueio adversário, fechando o set em 25 a 23.
Na segunda parcial, é a vez do Sesi Vôlei Bauru pressionar nos saques e abrir vantagem, pontuando nos bloqueios e tendo cinco pontos de vantagem durante o segundo set no 11 a 16, com o Dentil Praia Clube já usando seus dois pedidos de tempo. O time mineiro se recupera na parcial com a rede travada do Sesi Vôlei Bauru, empatando e passando a frente em 19 a 17. A equipe de Bauru tem boa entrada de Claudinha para recuperar a virada de bola e empata a parcial, mas vê o time do Dentil Praia Clube pontuar no saque e em contra-ataque pra vencer em 25 a 22.
O Dentil Praia Clube aproveita o bom momento e começa novamente a parcial pressionando e pontuando nos saques, abrindo rapidamente seis pontos de frente no 12 a 6. A distância aumenta para sete, no 17 a 10, com pressão nos bloqueios do time de Uberlândia, mas o Sesi Vôlei Bauru consegue conectar três pontos em sequência com Acosta, forçando a parada do mandante. Chegando na reta final, o time bauruense passa a cometer mais erros, pressionado pelo resultado, e vê o Dentil Praia Clube fechar o jogo em 25 a 19.
Superliga 25/26 | Jogos Sesi Vôlei Bauru
Quartas de Final
Jogo 1 - Dentil Praia Clube 3 x 0 Sesi Vôlei Bauru I 30/03 I Ginásio Uberlândia Tênis Clube, Uberlândia (MG)
Jogo 2 – Sesi Vôlei Bauru x Dentil Praia Clube I 02/04 – 18h30 I Arena Paulo Skaf, Bauru
Jogo 3* - Dentil Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru I 07/04 – 18h30 I Ginásio Uberlândia Tênis Clube, Uberlândia (MG)
*se necessário