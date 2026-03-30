No final do jogo, Natinha foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Acosta foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru no confronto, com 15 pontos.

Com o resultado, o Sesi Vôlei Bauru precisará vencer o Jogo 2 para seguir vivo na temporada. A partida será disputada na Arena Paulo Skaf nesta quinta-feira, 02 de abril, às 18h30. A entrada é totalmente gratuita via Meu Sesi e os ingressos já estão disponíveis em: https://www.sesisp.org.br/evento/f981fb5d-9f0e-43c1-935a-f82b2913d584/superliga-de-voleibol-feminina-20252026

O Sesi Vôlei Bauru saiu atrás nas quartas de final da Superliga 25-26. O time bauruense foi superado pelo Dentil Praia Clube em 3 sets a 0 (25x23; 25x22; 25x19) no jogo 1 da série eliminatória. A partida foi disputada na noite desta segunda-feira (30), no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube.

No primeiro confronto das quartas de final da Superliga 25-26, o Sesi Vôlei Bauru iniciou o jogo com: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Nia Reed e Léia.

O primeiro set começa com o Sesi Vôlei Bauru tendo dificuldades na virada de bola, com pressão do Dentil Praia Clube no sistema de saque e bloqueio para abrir quatro pontos de vantagem. A partida se estabiliza e o ataque bauruense passa a achar mais espaços, mas os bloqueios dos dois times são o destaque da parcial. A equipe de Uberlândia aumenta o volume de jogo, converte contra-ataques e faz 16 a 10 na segunda parada do Sesi Vôlei Bauru. Chegando na reta final, o time bauruense se reencontra nos contra-ataques, faz a inversão 5-1 e pontua em sequência, fazendo 22 a 20 na segunda parada do mandante. Nas viradas de bola, o Dentil Praia Clube chega no set point e o Sesi Vôlei Bauru consegue a virada de bola pra se salvar, mas cai no bloqueio adversário, fechando o set em 25 a 23.

Na segunda parcial, é a vez do Sesi Vôlei Bauru pressionar nos saques e abrir vantagem, pontuando nos bloqueios e tendo cinco pontos de vantagem durante o segundo set no 11 a 16, com o Dentil Praia Clube já usando seus dois pedidos de tempo. O time mineiro se recupera na parcial com a rede travada do Sesi Vôlei Bauru, empatando e passando a frente em 19 a 17. A equipe de Bauru tem boa entrada de Claudinha para recuperar a virada de bola e empata a parcial, mas vê o time do Dentil Praia Clube pontuar no saque e em contra-ataque pra vencer em 25 a 22.