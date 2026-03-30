Recente levantamento do Procon-SP observou que os itens da ceia de Páscoa podem variar até 125,31% em Bauru. Trata-se do quilo da batata lavada a granel, com valores de R$ 3,99 a R$ 8,99. Ao todo, a pesquisa coletou preços de 134 itens em sete estabelecimentos comerciais nos dias 19 e 20 de março.

Outra variação identificada foi do ovo de Páscoa Surpresa (Nestlé, 204g), que pode ser comercializado entre R$ 57,90 e R$ 94,90 (63,90%). Já entre os pescados, a maior diferença foi o quilo da tilápia inteira a granel, entre R$ 19,98 e R$ 41,90 (109,71%).

A comparação de preços envolveu produtos como azeites, bolos de Páscoa, bombons, legumes, azeitonas, ovos de Páscoa, pescados (congelados e in natura) e tabletes de chocolate. O objetivo do Procon-SP é de oferecer uma referência ao consumidor através dos preços médios obtidos dentro da amostra pesquisada.