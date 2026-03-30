Recente levantamento do Procon-SP observou que os itens da ceia de Páscoa podem variar até 125,31% em Bauru. Trata-se do quilo da batata lavada a granel, com valores de R$ 3,99 a R$ 8,99. Ao todo, a pesquisa coletou preços de 134 itens em sete estabelecimentos comerciais nos dias 19 e 20 de março.
Outra variação identificada foi do ovo de Páscoa Surpresa (Nestlé, 204g), que pode ser comercializado entre R$ 57,90 e R$ 94,90 (63,90%). Já entre os pescados, a maior diferença foi o quilo da tilápia inteira a granel, entre R$ 19,98 e R$ 41,90 (109,71%).
A comparação de preços envolveu produtos como azeites, bolos de Páscoa, bombons, legumes, azeitonas, ovos de Páscoa, pescados (congelados e in natura) e tabletes de chocolate. O objetivo do Procon-SP é de oferecer uma referência ao consumidor através dos preços médios obtidos dentro da amostra pesquisada.
Ao todo, as equipes da fundação estadual – que celebra 50 anos em maio – coletaram preços em 80 comércios de 12 municípios na segunda quinzena de março, incluindo a Capital, são eles: Araçatuba, Bauru, Campinas, Jundiaí, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente e Sorocaba.
Os relatórios completos podem ser acessados em: https://www.procon.sp.gov.br/pesquisa-de-itens-de-pascoa-2026/
Dicas do Procon-SP
O Procon-SP orienta que o consumidor compare os preços praticados por diferentes estabelecimentos e também considere a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido.
É preciso avaliar a quem será destinado o chocolate – afinal, idade, gosto, restrições alimentares, entre outras, são questões que não podem ser deixadas de lado no momento da compra. Algumas informações que são obrigatórias na embalagem devem ser observadas com atenção: prazo de validade, composição e peso líquido do produto.
Nos ovos que contêm brinquedos a embalagem deve informar: faixa etária a que se destina; identificação do fabricante (nome, CNPJ, endereço); importador (caso o brinquedo seja importado); instruções de uso e de montagem; eventuais riscos que possam apresentar à criança; selo de segurança Inmetro, que indica que o produto foi fabricado e comercializado de acordo com as normas técnicas.