Agudos - Agudos (13 quilômetros de Bauru) promove, nesta terça-feira (31), o evento "Um Novo Tempo. Por Elas", que reunirá lideranças femininas da administração pública e da sociedade civil organizada, a partir das 19h, no Cinetheatro, localizado na avenida Rui Barbosa, n.º 260, no Centro.

"Será uma noite dedicada à reflexão e à ação sobre dois eixos essenciais: Eixo 1 – Violência contra a mulher e feminicídio - "Informação, prevenção e rede de apoio" e Eixo 2 – Empoderamento e saúde emocional feminina - "Mulheres fortes também precisam de cuidado", diz o Executivo.

Entre as participantes, estão a prefeita de Bauru, Suéllen Rosim, e a mãe dela, Lúcia Rosim. "Vamos juntas fortalecer laços, compartilhar conhecimento e construir caminhos para um futuro mais seguro e acolhedor para todas as mulheres", completa a administração em suas redes sociais.