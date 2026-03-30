Piratininga - Nesta quinta-feira (2), o Centro de Atendimento ao Autismo e Desenvolvimento Infantil (Caadi) de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) comemora seu primeiro aniversário. A programação terá início com uma caminhada em celebração ao Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo que sairá da Emef Jacyra Motta Mendes em direção ao Centro, na rua Plínio de Godoy, n.º 117, com chegada prevista para as 9h30.

Após a caminhada, o evento segue até as 11h no Caadi, com brinquedos para as crianças, apresentação de músicas e teatro pelos usuários e familiares, pipoca e algodão doce gratuitos e bênção do padre Wellington e pastor Abraão.

O centro de referência conta com uma equipe multidisciplinar dedicada a oferecer atendimento humanizado e integrado e desenvolver habilidades cognitivas, motoras, sociais e comunicativas de crianças atípicas entre 2 e 10 anos.