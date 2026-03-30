30 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PELA 1ª VEZ

Furto de cabos deixa UBS do Jardim Europa sem energia em Bauru

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Equipes já trabalham para restabelecer o fornecimento de energia
Equipes já trabalham para restabelecer o fornecimento de energia

A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Europa, em Bauru, foi alvo de furto na madrugada deste domingo (29), por volta das 4h, pela primeira vez. Segundo informações obtidas pela reportagem, foram levados cerca de 40 metros de cabos elétricos de 70 mm.

No sábado (28), a unidade havia funcionado normalmente para uma campanha de vacinação e ações voltadas à saúde da mulher. Com o furto, a UBS ficou sem energia elétrica desde então, o que exigiu o remanejamento das vacinas para outras unidades, a fim de evitar perdas.

De acordo com apuração, a unidade não possui câmeras de monitoramento nem sistema de alarme. Equipes trabalharam para restabelecer o fornecimento de energia ainda nesta segunda-feira (30).

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários