A Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim Europa, em Bauru, foi alvo de furto na madrugada deste domingo (29), por volta das 4h, pela primeira vez. Segundo informações obtidas pela reportagem, foram levados cerca de 40 metros de cabos elétricos de 70 mm.

No sábado (28), a unidade havia funcionado normalmente para uma campanha de vacinação e ações voltadas à saúde da mulher. Com o furto, a UBS ficou sem energia elétrica desde então, o que exigiu o remanejamento das vacinas para outras unidades, a fim de evitar perdas.

De acordo com apuração, a unidade não possui câmeras de monitoramento nem sistema de alarme. Equipes trabalharam para restabelecer o fornecimento de energia ainda nesta segunda-feira (30).