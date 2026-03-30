A Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, responsável por investigar crimes de violência doméstica, apura as causas de um incêndio ocorrido neste domingo (29), no Fortunato Rocha Lima, onde estavam uma mulher de 29 anos e seu bebê. Há suspeita de incêndio proposital.

Segundo o registro policial, a mãe da mulher ligou para o telefone 190 do Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) da Polícia Militar de Bauru e informou que a suspeita teria ateado fogo na própria residência e deixado o filho em seu interior. O Corpo de Bombeiros foi até o endereço e combateu as chamas. Durante o trabalho da equipe policial, a investigada estava do lado de fora, enquanto a irmã dela segurava o bebê no colo. Não houve feridos, assim como não ocorreu flagrante. A partir desta segunda-feira (30), haverá apuração policial com duas testemunhas para verificar se trata-se de um incêndio proposital ou não. As duas testemunhas foram formalmente qualificadas, mas não compareceram ao plantão da DDM no domingo.

O ex-companheiro da investigada, pai do bebê, não estava presente no local e informou que não acredita que a mulher atearia fogo na própria casa com o filho dentro. No entanto, a criança foi retirada provisoriamente da mãe e ficou sob os cuidados do pai, no domingo.