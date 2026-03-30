Mergulhadores do Corpo de Bombeiros e uma equipe da Marinha do Brasil continuam, nesta segunda-feira (30), realizando uma operação de resgate para encontrar o pescador de 65 anos que se afogou no rio Dourado, na noite de sábado (28), em Lins (102 quilômetros de Bauru). A vítima, que não teve a identidade revelada até o momento, reside em Garça.

Conforme o JCNET vem noticiando, ele caiu do barco onde estava após uma colisão entre duas embarcações. De acordo com o registro policial, o homem estava com outras pessoas quando o acidente ocorreu. Testemunhas publicaram nas redes sociais que o pescador estava com o colete salva-vidas, porém observaram que o item não estava devidamente afivelado.

Mergulhadores da corporação passaram o domingo realizando buscas no rio, mas o pescador não foi encontrado, e o trabalho foi retomado nesta segunda-feira. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Lins, e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.