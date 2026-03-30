A Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo) divulgou uma carta aberta à população anunciando paralisação das atividades nos dias 9 e 10 de abril, em protesto contra medidas adotadas pelo governo do Estado de São Paulo na área da educação e em outros serviços públicos. A entidade pede apoio da sociedade ao movimento e informa que realizará uma assembleia no dia 10, às 16h, no MASP, para definir os próximos passos da mobilização.

Segundo o sindicato, a greve ocorre em um momento considerado decisivo para o Estado e para o país. No documento, a diretoria da entidade critica o que classifica como um processo de desmonte dos serviços públicos, com destaque para a educação, além de questionar a política de privatizações conduzida pela gestão do governador Tarcísio de Freitas.

Entre os principais pontos levantados está a privatização da Sabesp, medida que, de acordo com a Apeoesp, transforma o acesso à água e ao saneamento básico em atividade voltada ao lucro. A entidade afirma que experiências semelhantes em outros países resultaram em aumento de tarifas e queda na qualidade da manutenção, cenário que, segundo o sindicato, começa a se repetir em São Paulo.