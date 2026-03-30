A Prefeitura de Bauru republicou na última quinta-feira (26), o edital de abertura do concurso público para o cargo efetivo de Especialista Em Serviços Na Educação – Assistente Social.

Conforme o JCNET divulgou no início do mês, o primeiro edital foi suspenso após o vazamento da prova durante a realização da prova para o cargo de Auditor Fiscal, onde alguns candidatos receberam a prova Assistente Social, em vez da qual estavam prestando.

As inscrições para o concurso serão feitas no período de 27 de abril a 07 de maio. A taxa de inscrição é de R$75,00 e o candidato deve ter concluído a graduação em Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/SP).