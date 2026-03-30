A Prefeitura de Bauru republicou na última quinta-feira (26), o edital de abertura do concurso público para o cargo efetivo de Especialista Em Serviços Na Educação – Assistente Social.
Conforme o JCNET divulgou no início do mês, o primeiro edital foi suspenso após o vazamento da prova durante a realização da prova para o cargo de Auditor Fiscal, onde alguns candidatos receberam a prova Assistente Social, em vez da qual estavam prestando.
As inscrições para o concurso serão feitas no período de 27 de abril a 07 de maio. A taxa de inscrição é de R$75,00 e o candidato deve ter concluído a graduação em Serviço Social e Registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS/SP).
De acordo com a Secretaria de Administração, “os candidatos já inscritos no outro edital não precisam realizar nova inscrição caso desejem permanecer no concurso. Com o novo cronograma, a inscrição anterior segue válida automaticamente, não sendo necessário qualquer procedimento adicional”.
A Secretaria informa ainda: “já aqueles que não tiverem interesse em continuar poderão solicitar a devolução da taxa de inscrição. O prazo para solicitação desta segunda-feira (30) a 6 de abril de 2026, por meio do sistema de Documentos Eletrônicos, em https://www2.bauru.sp.gov.br/documentos/cadastrar.aspx?a=283.
A Secretaria ressalta que, em casos específicos (como candidatos que tiveram indeferida a participação nas vagas destinadas a pessoas com deficiência ou no serviço voluntário e desejam concorrer nessas condições) será necessário solicitar a devolução da taxa e realizar uma nova inscrição, de acordo com as regras do edital republicado.