Pesquisa Datafolha publicada no final do ano de 2025 demonstrou que a segurança pública é um dos principais problemas dos brasileiros, com 16% de citações. Ficando só atrás da saúde, com percentual de 20%, que lidera os índices de reclamação.

Portanto, é um tema que será explorado e decisivo na eleição presidencial deste ano e que sobre o qual a sociedade espera soluções e não apenas discursos e populismos passageiros.

Os feminicídios, que são crimes individuais e na maioria passionais, precisam de mais campanhas publicitárias e o endurecimento das penas.