Há ausências que o tempo não cura — apenas ensina a conviver. Há nomes que não se apagam — se eternizam no coração. E há pessoas que não passam pela vida… deixam marcas profundas, eternas, sagradas.

Hoje, a lembrança de minha mãe, Dona Sálua Mauad Camera não vem apenas com saudade. Vem com um misto de amor, gratidão e uma dor silenciosa que ainda insiste em ficar.

Oito anos se passaram… e ainda parece impossível aceitar que uma presença tão forte, tão doce e tão essencial tenha partido.