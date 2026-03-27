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DOIS FORAM PRESOS

Carro furtado na região é recuperado pela PM em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Fiat Uno será devolvido ao proprietário nesta sexta (27)
Fiat Uno será devolvido ao proprietário nesta sexta (27)

A equipe da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores da Polícia Militar de Bauru recuperou, na madrugada desta sexta-feira (27), em Bauru, um Fiat Uno branco que havia sido furtado há pouco mais de uma semana, no dia 16, em Gália (a 70 quilômetros de Bauru).

Segundo a PM, o carro foi avistado na avenida Duque de Caxias, no sentido Centro-bairro, e acompanhado pela equipe até a quadra 32 da avenida Cruzeiro do Sul, onde foi abordado. No veículo havia dois ocupantes, que não portavam nada de ilícito. Porém, como havia registro de furto do automóvel, ambos foram presos e permanecerão à disposição da Justiça, podendo responder por receptação ou furto. O caso segue sendo apurado no âmbito da Polícia Civil.

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