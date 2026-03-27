A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta semana a tabela detalhada das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série D e o Noroeste fará sua estreia no dia 4 de abril, às 19h, contra o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro, fora de casa. Será o primeiro duelo da história entre as equipes e deverá ser realizado no Estádio Lourival Gomes de Almeida, o Lourivaldão.

Depois, o Norusca fará dois jogos consecutivos diante da sua torcida, no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, contra o XV de Piracicaba no dia 11 de abril, um sábado, às 18h. Na terceira rodada, também em Alfredão, enfrenta o Nova Iguaçu Futebol Clube no dia 18 de abril, também um sábado, às 18h. Na quarta rodada, o Noroeste visitará o Velo Clube em Rio Claro para um duelo no dia 25 de abril, quarta-feira, às 19h. Fechando o primeiro turno, o time bauruense recebe no Alfredão o Maricá (RJ) no sábado, 2 de maio, às 18h.

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