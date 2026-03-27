A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta semana, os grupos e adversários do Campeonato Paulista das categorias Sub-15 e Sub-17. O Esporte Clube Noroeste estará no Grupo 2 em ambas as categorias, ao lado de Araçatuba, Santacruzense, Assisense, Grêmio Prudente, Novorizontino e Marília. As equipes serão comandadas por Vinícius Costa Lopes (Sub-15), ex-zagueiro do Noroeste e da Portuguesa, que já foi treinador da base do Alvirrubro, inclusive, em outras oportunidades, e por Marcelo Santos (Sub-17), que, entre idas e vindas, está no Norusca definitivamente esde o ano passado. A dupla também comandou o time júnior noroestino na Copa São Paulo, em janeiro deste ano, e atuará ainda como auxiliar um do outro nas duas categorias. O treinador de goleiros é Charles Alves.

O Norusca Sub-15 e Sub-17 inicia sua caminhada fora de casa, no sábado, 9 de abril, diante da Santacruzense, em Santa Cruz do Rio Pardo. A equipe Sub-15 entra em campo às 9h, enquanto o Sub-17 joga às 11h.

Ao todo, 93 equipes participarão do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17, consolidando a competição como uma das mais tradicionais e competitivas do futebol de base no Brasil.