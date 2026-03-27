A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta semana, os grupos e adversários do Campeonato Paulista das categorias Sub-15 e Sub-17. O Esporte Clube Noroeste estará no Grupo 2 em ambas as categorias, ao lado de Araçatuba, Santacruzense, Assisense, Grêmio Prudente, Novorizontino e Marília. As equipes serão comandadas por Vinícius Costa Lopes (Sub-15), ex-zagueiro do Noroeste e da Portuguesa, que já foi treinador da base do Alvirrubro, inclusive, em outras oportunidades, e por Marcelo Santos (Sub-17), que, entre idas e vindas, está no Norusca definitivamente esde o ano passado. A dupla também comandou o time júnior noroestino na Copa São Paulo, em janeiro deste ano, e atuará ainda como auxiliar um do outro nas duas categorias. O treinador de goleiros é Charles Alves.
O Norusca Sub-15 e Sub-17 inicia sua caminhada fora de casa, no sábado, 9 de abril, diante da Santacruzense, em Santa Cruz do Rio Pardo. A equipe Sub-15 entra em campo às 9h, enquanto o Sub-17 joga às 11h.
Ao todo, 93 equipes participarão do Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17, consolidando a competição como uma das mais tradicionais e competitivas do futebol de base no Brasil.
Na primeira fase, os clubes jogarão dentro de seus respectivos grupos em sistema de turno e returno. Classificam-se para a segunda fase os três primeiros colocados de cada grupo, além dos nove melhores quartos colocados na classificação geral.
A segunda fase será disputada por 48 clubes, divididos em 12 grupos de quatro equipes. As equipes se enfrentarão novamente em turno e returno, avançando à terceira fase os dois melhores colocados de cada grupo, além dos oito melhores terceiros colocados, independentemente do grupo.
Na terceira fase, os 32 clubes classificados serão organizados em 16 confrontos de mata-mata, até a decisão marcada para o dia 5 de dezembro.