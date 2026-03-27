A equipe de ciclismo de Bauru iniciou a temporada de 2026 com participação em competições de mountain bike e ciclismo de estrada, em março, e obteve resultados relevantes para o ranking do ano. O grupo competiu em provas realizadas em Barra Bonita e Rio Verde.
Nos dias 14 e 15 de março, cinco atletas participaram do 13º Giro do Interior de Ciclismo, em Barra Bonita. A equipe disputou três provas, duas no sábado e uma no domingo.
Entre os resultados, Filiphi Kapp ficou em 20º lugar na categoria elite open. Marcelo Caparroz terminou em 19º na master A1. Outros atletas enfrentaram dificuldades durante a competição. Christopher sofreu uma queda no sábado e não largou no dia seguinte. Roberto e Leandro tiveram problemas mecânicos e abandonaram as provas.
Antes disso, em 1º de março, a equipe esteve em Rio Verde na primeira etapa da Copa Pedal Sem Limites. O time contou com seis atletas em diferentes categorias.
Diego Duval terminou em 7º lugar na Sub-45 Pro. Lucas Marques também ficou em 7º na Sub-30 Pro. Filiphi Kapp alcançou a 4ª colocação na Sub-23 Sport. Ricardo Kronka terminou em 6º na Sub-45 Sport. Já Fábio Coneglian e Roberto Barros ficaram em 8º na dupla masculina Sport.
A equipe teve apoio da Prefeitura de Bauru e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel). Os resultados garantem pontos para a classificação nas próximas etapas da temporada.