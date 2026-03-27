A equipe de ciclismo de Bauru iniciou a temporada de 2026 com participação em competições de mountain bike e ciclismo de estrada, em março, e obteve resultados relevantes para o ranking do ano. O grupo competiu em provas realizadas em Barra Bonita e Rio Verde.

Nos dias 14 e 15 de março, cinco atletas participaram do 13º Giro do Interior de Ciclismo, em Barra Bonita. A equipe disputou três provas, duas no sábado e uma no domingo.

Entre os resultados, Filiphi Kapp ficou em 20º lugar na categoria elite open. Marcelo Caparroz terminou em 19º na master A1. Outros atletas enfrentaram dificuldades durante a competição. Christopher sofreu uma queda no sábado e não largou no dia seguinte. Roberto e Leandro tiveram problemas mecânicos e abandonaram as provas.