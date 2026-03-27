O final de semana em Bauru será de temperaturas elevadas, baixa umidade relativa do ar e sem chuvas, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). Os termômetros devem marcar mínimas entre 18 e 19 graus e máximas de até 32 graus. A população deve evitar longas exposições ao sol e aumentar o consumo de água.

Nesta sexta-feira (27), a previsão é de céu claro a poucas nuvens pela manhã, mas à tarde há possibilidade de chuvas isoladas e de curta duração em algumas regiões paulistas.

No sábado (28) e no domingo (29), o tempo fica firme no Estado de São Paulo, segundo o IPMet, com predomínio de sol.