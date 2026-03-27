27 de março de 2026
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HABITAÇÃO

Bauru recebe novas Cartas de Crédito Imobiliário do Casa Paulista

Da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Governo do Estado de São Paulo
Bauru, por meio da Secretaria de Habitação, foi contemplada com 587 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) do Programa Casa Paulista.
Bauru, por meio da Secretaria de Habitação, foi contemplada com 587 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) do Programa Casa Paulista.

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Habitação, foi contemplada com 587 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) do Programa Casa Paulista. O evento para o anúncio foi realizado nesta quinta-feira (26), em São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco. A secretária de Habitação, Tábata Pinheiro, representou o município.

Em Bauru, a nova etapa contempla o investimento em Cara de Crédito Imobiliário (CCI) para 587 moradias, com o subsídio de R$ 11.000,00 cada, totalizando R$ 6.457.000,00 de investimentos em Bauru. O CCI concede subsídios para famílias com renda de até três salários mínimos adquirirem unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, com financiamentos pela Caixa e FGTS.

O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias. A secretária de Habitação, Tábata Pinheiro, afirmou que esta é mais uma medida para beneficiar famílias que precisam da casa própria. “Estamos com diversas ações, e o Programa Casa Paulista está investindo novamente em Bauru, permitindo que mais famílias conquistem a casa própria. Estamos trabalhando para avançar na construção de mais casas”, finalizou

A modalidade é uma importante ferramenta de apoio às famílias que enfrentam dificuldade para realizar o sonho da casa própria, já que o subsídio pode ser somado a benefícios federais e ao saldo do FGTS do trabalhador, quando disponível. Esta combinação permite aumentar o valor de entrada no financiamento ou, ainda, reduzir o valor das prestações, adequando-as à capacidade de pagamento das famílias.

A participação é aberta a todos os interessados que se enquadrem nos critérios do programa e que tenham a habilitação aprovada pela Caixa Econômica Federal, responsável pela concessão do financiamento habitacional. Os cidadãos podem verificar a lista de empreendimentos que contam com os subsídios, conhecer os imóveis e fazer uma simulação de financiamento com as construtoras. O endereço é www.casapaulista.sp.gov.br

 

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