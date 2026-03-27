A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Habitação, foi contemplada com 587 novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) do Programa Casa Paulista. O evento para o anúncio foi realizado nesta quinta-feira (26), em São Paulo, com a presença do governador Tarcísio de Freitas e do secretário de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco. A secretária de Habitação, Tábata Pinheiro, representou o município.

Em Bauru, a nova etapa contempla o investimento em Cara de Crédito Imobiliário (CCI) para 587 moradias, com o subsídio de R$ 11.000,00 cada, totalizando R$ 6.457.000,00 de investimentos em Bauru. O CCI concede subsídios para famílias com renda de até três salários mínimos adquirirem unidades habitacionais nos empreendimentos autorizados pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, com financiamentos pela Caixa e FGTS.

O crédito pode ser somado a subsídios federais e à utilização do FGTS no financiamento habitacional, quando disponível. Desta forma, o valor das prestações fica compatível com a capacidade de pagamento das famílias. A secretária de Habitação, Tábata Pinheiro, afirmou que esta é mais uma medida para beneficiar famílias que precisam da casa própria. “Estamos com diversas ações, e o Programa Casa Paulista está investindo novamente em Bauru, permitindo que mais famílias conquistem a casa própria. Estamos trabalhando para avançar na construção de mais casas”, finalizou