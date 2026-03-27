O Tiro de Guerra 02-054 de Bauru realizou, na manhã de ontem (26), uma campanha de doação de sangue com o objetivo de contribuir para a reposição dos estoques do Hemonúcleo do Hospital de Base de Bauru. A iniciativa evidencia a participação ativa do Exército em ações voltadas ao bem-estar da população bauruense.

A mobilização também reforça a importância da participação da sociedade civil em campanhas de doação de sangue. Os estoques dos Hemonúcleo dependem diretamente da solidariedade da população, já que a doação é um ato voluntário e essencial para garantir o atendimento de pacientes em situações de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos. A colaboração regular dos cidadãos é fundamental para manter níveis seguros de abastecimento e salvar vidas.

Para doar, é preciso ter entre 18 e 69 anos, estar bem alimentado, sentir-se bem e pesar acima de 50 kg. Também é necessário observar algumas restrições: quem teve Covid-19 deve doar somente após 30 dias; quem tomou a vacina Coronavac deve aguardar 48 horas para a doação; e, no caso de outras vacinas, o prazo é de sete dias.