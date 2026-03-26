Reginópolis - Nesta quinta-feira (26), atendendo a pedido da Justiça Eleitoral, o Cartório da 95.ª Zona Eleitoral de Pirajuí realizou o reprocessamento do resultado das eleições de 2024 em Reginópolis (70 quilômetros de Bauru) para cargo de prefeito. O ato abre caminho para que o Juízo Eleitoral pleiteie a convocação de novo pleito municipal junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE).

A solicitação de retotalização dos votos foi feita depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) negou provimento a agravo interno interposto contra decisão que rejeitou recurso especial nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) e manteve o indeferimento do registro de candidatura do candidato a prefeito Ronaldo da Silva Correa (Podemos).

A decisão transitou em julgado no último dia 16. Ronaldo foi o mais votado em 2024, mas disputou "sub judice", após ter a candidatura impugnada por adversários e Ministério Público Eleitoral (MPE) em razão de decisão do TSE que anulou os votos atribuídos aos candidatos de sua sigla nas eleições proporcionais de 2020 por candidaturas "laranjas" de mulheres.