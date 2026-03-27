O Sesi Bauru encerrará sua participação na Superliga 25-26 nesta sexta-feira (27). O time de Bauru duela com o Viapol Vôlei São José a partir das 21h, na Arena Paulo Skaf, pela última rodada da fase classificatória da liga nacional. O jogo tem entrada gratuita via Meu Sesi e transmissão pelo Sportv 3 e Volleyball World TV.

Com os resultados da última rodada, o Sesi Bauru não terá alterações em sua colocação na tabela no encerramento da fase classificatória. A equipe chega em nono lugar, com 26 pontos, com nove vitórias e 12 derrotas. O Viapol Vôlei São José, por outro lado, luta contra o rebaixamento, sendo o 11º, com 20 pontos, em seis vitórias e 15 derrotas, e precisa vencer para ter chances de seguir na elite.

A partida de encerramento da fase classificatória tem entrada totalmente gratuita via Meu Sesi, sendo necessário reservar o ingresso pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026