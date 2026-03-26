Barra Bonita - Nesta quinta-feira (26), a formação de uma nuvem funil no céu de Barra Bonita (69 quilômetros de Bauru) chamou a atenção de moradores e deixou algumas pessoas assustadas. Descrita comumente como uma espécie de "tromba" saindo de uma nuvem escura, ela indica forte instabilidade atmosférica.
O chefe adjunto de Defesa Civil do município, Edson Luiz dos Santos, revela que o órgão recebeu cerca de 15 chamados de populares relatando o fenômeno e questionando sobre eventuais riscos.
Apesar de ser classificada pela meteorologia como o primeiro estágio ou fase inicial de formação de um tornado, quando está suspensa na base de uma nuvem, a nuvem funil não costuma causar danos.
"Alguns moradores da cidade entraram em contato porque nunca viram", conta Santos. "Mas foi um evento rápido e a nuvem não tocou o chão. Ela é rara de aparecer e, por isso, assusta um pouco".
Segundo ele, a formação da nuvem funil se dá pela diferença de pressão. "Apesar de ser um fenômeno raro, sua observação é um alerta de condições severas e a orientação é buscar abrigo seguro", completa.