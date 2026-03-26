27 de março de 2026
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APARÊNCIA DE TORNADO

Fenômeno raro, nuvem funil surge em Barra Bonita e assusta; VÍDEO

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/redes sociais
Descrita comumente como uma espécie de 'tromba' saindo de uma nuvem escura, nuvem funil indica forte instabilidade atmosférica
Descrita comumente como uma espécie de 'tromba' saindo de uma nuvem escura, nuvem funil indica forte instabilidade atmosférica

Barra Bonita - Nesta quinta-feira (26), a formação de uma nuvem funil no céu de Barra Bonita (69 quilômetros de Bauru) chamou a atenção de moradores e deixou algumas pessoas assustadas. Descrita comumente como uma espécie de "tromba" saindo de uma nuvem escura, ela indica forte instabilidade atmosférica.

O chefe adjunto de Defesa Civil do município, Edson Luiz dos Santos, revela que o órgão recebeu cerca de 15 chamados de populares relatando o fenômeno e questionando sobre eventuais riscos.

Apesar de ser classificada pela meteorologia como o primeiro estágio ou fase inicial de formação de um tornado, quando está suspensa na base de uma nuvem, a nuvem funil não costuma causar danos.

"Alguns moradores da cidade entraram em contato porque nunca viram", conta Santos. "Mas foi um evento rápido e a nuvem não tocou o chão. Ela é rara de aparecer e, por isso, assusta um pouco".

Segundo ele, a formação da nuvem funil se dá pela diferença de pressão. "Apesar de ser um fenômeno raro, sua observação é um alerta de condições severas e a orientação é buscar abrigo seguro", completa.

Crédito: TecoPerezz
Crédito: TecoPerezz

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