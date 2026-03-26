Barra Bonita - Nesta quinta-feira (26), a formação de uma nuvem funil no céu de Barra Bonita (69 quilômetros de Bauru) chamou a atenção de moradores e deixou algumas pessoas assustadas. Descrita comumente como uma espécie de "tromba" saindo de uma nuvem escura, ela indica forte instabilidade atmosférica.

O chefe adjunto de Defesa Civil do município, Edson Luiz dos Santos, revela que o órgão recebeu cerca de 15 chamados de populares relatando o fenômeno e questionando sobre eventuais riscos.

Apesar de ser classificada pela meteorologia como o primeiro estágio ou fase inicial de formação de um tornado, quando está suspensa na base de uma nuvem, a nuvem funil não costuma causar danos.