Muitas pessoas não sabem, mas é possível decidir que uma parte do seu Imposto de Renda permaneça em Bauru para financiar projetos sociais, sem gastar nada a mais por isso. Quem utiliza o modelo completo da declaração pode destinar até 6% do imposto devido para os Fundos Municipais da Criança e do Adolescente ou da Pessoa Idosa diretamente no programa da Receita Federal. Na prática, o contribuinte apenas antecipa o pagamento de uma fatia do que já seria pago, garantindo que esse recurso seja aplicado na nossa cidade. Se houver imposto a pagar, o valor destinado é abatido do total; se houver restituição, o valor é devolvido com correção pela Selic nos lotes seguintes.

O caminho desse dinheiro é marcado pelo rigor e pela transparência. Uma vez que o contribuinte paga o DARF da doação, o recurso entra em uma conta gerida pelos conselhos municipais — Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) ou Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI).

É quando entram as instituições. Dois exemplos da Sorri Bauru: os projetos “Ouvir o Futuro” e “LongeVida”. Eles foram submetidos a editais públicos e aprovados, tornando-se aptos para receber os recursos provenientes das destinações. E executados a partir da liberação desses recursos. Todo o processo é acompanhado de perto, com prestação de contas.