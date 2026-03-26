Muitas pessoas não sabem, mas é possível decidir que uma parte do seu Imposto de Renda permaneça em Bauru para financiar projetos sociais, sem gastar nada a mais por isso. Quem utiliza o modelo completo da declaração pode destinar até 6% do imposto devido para os Fundos Municipais da Criança e do Adolescente ou da Pessoa Idosa diretamente no programa da Receita Federal. Na prática, o contribuinte apenas antecipa o pagamento de uma fatia do que já seria pago, garantindo que esse recurso seja aplicado na nossa cidade. Se houver imposto a pagar, o valor destinado é abatido do total; se houver restituição, o valor é devolvido com correção pela Selic nos lotes seguintes.
O caminho desse dinheiro é marcado pelo rigor e pela transparência. Uma vez que o contribuinte paga o DARF da doação, o recurso entra em uma conta gerida pelos conselhos municipais — Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) ou Conselho Municipal da Pessoa Idosa (COMUPI).
É quando entram as instituições. Dois exemplos da Sorri Bauru: os projetos “Ouvir o Futuro” e “LongeVida”. Eles foram submetidos a editais públicos e aprovados, tornando-se aptos para receber os recursos provenientes das destinações. E executados a partir da liberação desses recursos. Todo o processo é acompanhado de perto, com prestação de contas.
“Apesar do potencial de Bauru gerar cerca de R$ 38 milhões no ano passado, apenas R$ 1 milhão foi destinado ao município, principalmente por desconhecimento, o que reforça a importância de buscar orientação com contadores ou utilizar a aba de destinação na própria declaração, onde o cálculo é automático. A destinação do Imposto de Renda é uma forma direta, legal e sem custo adicional de transformar vidas no próprio município. Assim, os recursos permanecem em Bauru, com impacto real na população”, observa Melissa Alonso, diretora administrativa da Sorri Bauru.
LONGEVIDA
Valor: 503.389,58
Financiador: COMUPI Bauru
Objetivo: promover a saúde e a reabilitação de pessoas idosas residentes nos territórios de abrangência das Unidades de Saúde da Família de Bauru (sob gestão da Sorri Bauru) por meio de atividades socioculturais e orientações sobre prevenção e bem-estar. Vigência até junho de 2026.
418 pessoas atendidas - 9.448 atendimentos
OUVIR O FUTURO
Valor: R$ 240.015,76
Financiador: CMDCA Bauru
Objetivo: triagem auditiva de crianças de 5 a 7 anos da rede estadual de ensino de Bauru, com ações de orientação a educadores e familiares. Vigência até junho de 2026.
1.635 crianças passaram pela triagem