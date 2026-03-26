A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a ação do Março Lilás neste sábado (28), das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). A ação é voltada para a saúde da mulher, com exames de papanicolau, avaliação das mamas, solicitação de mamografia, atendimento e orientação odontológica e vacinação.

O atendimento será sem agendamento, nas unidades de saúde, como parte da campanha Março Lilás, realizado no Mês da Mulher, para a prevenção do câncer de colo de útero. As mulheres devem levar um documento pessoal.

CAMPANHA MARÇO LILÁS NESTE SÁBADO