27 de março de 2026
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SAÚDE DA MULHER

Bauru realiza ação do Março Lilás sábado com exames gratuitos

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, realiza a ação do Março Lilás neste sábado (28), das 8h às 17h, em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF). A ação é voltada para a saúde da mulher, com exames de papanicolau, avaliação das mamas, solicitação de mamografia, atendimento e orientação odontológica e vacinação.

O atendimento será sem agendamento, nas unidades de saúde, como parte da campanha Março Lilás, realizado no Mês da Mulher, para a prevenção do câncer de colo de útero. As mulheres devem levar um documento pessoal.

CAMPANHA MARÇO LILÁS NESTE SÁBADO

Das 8h às 17h

UBS Centro
Rua Quintino Bocaiúva, 5-45

UBS Bela Vista
Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41

UBS Geisel
Rua Anthero Donnini, s/n

UBS Falcão
Rua Salvador Filardi, 6-8

UBS Mary Dota
Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA

UBS Cardia
Rua Ezequiel Ramos,11-78

UBS Independência
Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)

UBS Nova Esperança
Rua Benedito de Abreu, s/n

UBS Jardim Redentor
Rua São Lucas, 3-30

UBS Chapadão/Mendonça
Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15

UBS Octávio Rasi
Rua Paulo Leivas Macalão, s/n

UBS Jussara/Celina
Rua Bernardino de Campos, quadra 23

UBS Parque Vista Alegre
Rua Jacob Corso, quadra 4

UBS Jd. Europa
Rua Hermes C. Batista, 1-64

UBS Gasparini
Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2

UBS Beija-Flor
Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1

USF Jd. Godoy
Alameda Flor do Amor, quadra 10

USF Santa Edwirges
Alameda Tróia, quadra 11

USF Vila Dutra
Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178

USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima
Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136

USF Vila São Paulo
Rua Gaudêncio Piola, quadra 4

USF Nova Bauru
Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154

USF Pousada da Esperança
Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105

USF Vargem Limpa
Rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4

USF Distrito de Tibiriçá
Rua Carmelo Zamataro, s/n

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