A drenagem no entorno do Parque Vitória Régia, em Bauru, não suportou o forte volume de água durante a tempestade registrada na noite desta quarta-feira (25), deixando o anfiteatro submerso por algumas horas. Em determinado momento, a água chegou a cobrir três degraus da escadaria. O transtorno também causou prejuízos a feirantes que estavam no local, os quais registraram imagens do alagamento.
Na manhã desta quinta-feira (26), a reportagem do JCNET constatou que a água havia retrocedido, mas deixou a lagoa do parque tomada por lama que desceu de obras do próprio parque.
Participam dos trabalhos relacionados aos impactos das chuvas equipes da Defesa Civil e das secretarias municipais de Administrações Regionais (Sear), de Meio Ambiente (Semma) e de Infraestrutura (Obras), além do Departamento de Água e Esgoto (DAE). A Prefeitura de Bauru recomenda que os motoristas redobrem a atenção e tenham paciência no trânsito nos próximos dias.
Segundo a prefeitura, foram registrados cerca de 55 milímetros de chuva em apenas 10 minutos na região, na noite de quarta-feira (25). O Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet), porém, ainda não divulgou o dado oficial, já que o site permanece fora do ar e os telefones do órgão não estão funcionando.