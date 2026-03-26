A drenagem no entorno do Parque Vitória Régia, em Bauru, não suportou o forte volume de água durante a tempestade registrada na noite desta quarta-feira (25), deixando o anfiteatro submerso por algumas horas. Em determinado momento, a água chegou a cobrir três degraus da escadaria. O transtorno também causou prejuízos a feirantes que estavam no local, os quais registraram imagens do alagamento.

Na manhã desta quinta-feira (26), a reportagem do JCNET constatou que a água havia retrocedido, mas deixou a lagoa do parque tomada por lama que desceu de obras do próprio parque.

Participam dos trabalhos relacionados aos impactos das chuvas equipes da Defesa Civil e das secretarias municipais de Administrações Regionais (Sear), de Meio Ambiente (Semma) e de Infraestrutura (Obras), além do Departamento de Água e Esgoto (DAE). A Prefeitura de Bauru recomenda que os motoristas redobrem a atenção e tenham paciência no trânsito nos próximos dias.