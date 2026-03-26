A ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), oferece um retrato preciso — e preocupante — dos desafios que o Banco Central enfrenta ao calibrar a política monetária em um ambiente de incertezas crescentes e expectativas inflacionárias ainda distantes do centro da meta. Ao reduzir a taxa Selic para 14,75% ao ano, em corte de 0,25 ponto percentual, a autoridade monetária não sinaliza um ciclo claro de afrouxamento, mas sim um movimento calibrado e revestido de prudência.

A ata deixa evidente que o cenário global segue sendo o principal vetor de instabilidade. O agravamento dos conflitos no Oriente Médio elevou a volatilidade dos preços de commodities, pressionou ativos financeiros e ampliou o risco de contágio para economias emergentes — exigindo maior cautela na condução da política monetária doméstica. ?

O próprio Banco Central destaca que a “magnitude e duração” dos próximos passos dependerão da clareza sobre a profundidade e extensão desses conflitos e seus efeitos sobre preços, especialmente de energia.