A ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), oferece um retrato preciso — e preocupante — dos desafios que o Banco Central enfrenta ao calibrar a política monetária em um ambiente de incertezas crescentes e expectativas inflacionárias ainda distantes do centro da meta. Ao reduzir a taxa Selic para 14,75% ao ano, em corte de 0,25 ponto percentual, a autoridade monetária não sinaliza um ciclo claro de afrouxamento, mas sim um movimento calibrado e revestido de prudência.
A ata deixa evidente que o cenário global segue sendo o principal vetor de instabilidade. O agravamento dos conflitos no Oriente Médio elevou a volatilidade dos preços de commodities, pressionou ativos financeiros e ampliou o risco de contágio para economias emergentes — exigindo maior cautela na condução da política monetária doméstica. ?
O próprio Banco Central destaca que a “magnitude e duração” dos próximos passos dependerão da clareza sobre a profundidade e extensão desses conflitos e seus efeitos sobre preços, especialmente de energia.
No campo interno, os sinais são ambíguos. A atividade econômica se encontra em moderada desaceleração — movimento esperado após um longo período de juros elevados — mas indicadores dos primeiros meses de 2026 sugerem alguma retomada, compatível com crescimento positivo do PIB, ainda que inferior ao ritmo anterior.
O mercado de trabalho permanece resiliente: desemprego baixo e salários reais crescendo acima da produtividade, fenômeno que, se persistente, pressiona o núcleo da inflação e pode retardar sua convergência à meta.
A inflação apresentou sinais de arrefecimento, tanto no índice cheio quanto nas medidas subjacentes, mas ainda opera acima da meta de 3%, cujo teto é de 4,5%. As expectativas, por sua vez, seguem desancoradas para 2026 e 2027, reforçando a leitura de que o Banco Central não está diante de um cenário que permita cortes acelerados. ?
Não por acaso, a ata enfatiza que o ambiente atual exige “restrição monetária maior e por mais tempo”, exatamente porque as expectativas elevadas tornam mais custoso o processo de desinflação.
Outra dimensão crítica é o debate fiscal. O Copom destaca que a política fiscal afeta diretamente o nível de demanda agregada e, no longo prazo, a percepção sobre sustentabilidade da dívida — fator crucial para o prêmio de risco e, portanto, para a própria condução monetária. A harmonia entre as políticas fiscal e monetária é mencionada como condição necessária para que a inflação retorne de forma consistente ao centro da meta.
Diante desse conjunto de elementos, torna-se evidente que a política monetária brasileira encontra-se numa encruzilhada. A redução da Selic não inaugura um ciclo expansionista; sinaliza, isto sim, um ajuste mínimo, condicional e sujeito à evolução de variáveis que, hoje, fogem do controle do Banco Central — geopolítica global, dinâmica do mercado de trabalho, coordenação fiscal e expectativas dos agentes.
Assim, qualquer expectativa de uma política monetária mais “frouxa” deve ser vista com cautela. O Copom foi explícito: não há compromisso prévio com novos cortes, e o rumo dos juros dependerá da leitura contínua do cenário. Em um ambiente onde incerteza virou regra, o risco maior seria agir com precipitação.
Em 2026, serenidade e firmeza não são apenas recomendações: são pré-condições para proteger a economia brasileira.