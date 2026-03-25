O Governo de São Paulo anuncia, na tarde desta quinta-feira (26), a liberação de 12,5 mil novas Cartas de Crédito Imobiliário (CCI) do programa Casa Paulista, com investimento de R$ 159 milhões. Para a Região Administrativa de Bauru, foram destinados 805 cheques, contemplando quatro municípios, com investimento total de R$ 8,6 milhões. O subsídio, operado pela Secretaria de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (SDUH), é destinado a famílias que desejam comprar o primeiro imóvel.

Para as cidades de Jaú (105 CCIs), Lins (36 CCIs) e Promissão (77 CCIs), foram liberados cheques no valor de R$ 10 mil. Já os cheques (587) no valor de R$ 11 mil foram liberados para o município de Bauru.

Pelo CCI, famílias com renda mensal de até três salários mínimos recebem o subsídio para comprar o primeiro imóvel em empreendimentos autorizados pela SDUH, com financiamentos com recursos do FGTS operados pela Caixa Econômica Federal.