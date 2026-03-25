26 de março de 2026
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EM BOTUCATU

Droga apreendida pelas forças de segurança é incinerada

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
A incineração foi precedida de autorização judicial, com supervisão do Ministério Público (MP) e acompanhamento da Vigilância Sanitária
A incineração foi precedida de autorização judicial, com supervisão do Ministério Público (MP) e acompanhamento da Vigilância Sanitária

Botucatu - Operação realizada pela Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), sob a supervisão da Delegacia Seccional de Botucatu, incinerou, nesta quarta-feira (25), cinco quilos de drogas, entre maconha, crack e cocaína, apreendidas durante diligências realizadas na área de abrangência da unidade.

"Essas apreensões demonstram a efetividade da Polícia Civil e demais forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado na região da Seccional de Polícia de Botucatu. A incineração foi precedida de autorização judicial, com supervisão do Ministério Público (MP) e acompanhamento da Vigilância Sanitária", diz, em nota.

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