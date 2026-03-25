Botucatu - Investigações conduzidas por equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) reuniram provas que comprovam o envolvimento de um homem de 38 anos em um roubo que teve como vítima o padrasto dele, de 70 anos. Na ocasião, o idoso foi espancado e chegou a ficar internado. Além do suspeito, outro homem, de 44 anos, também está preso por participação no crime.

Segundo a Polícia Civil, o roubo ocorreu no último dia 5 de março, no Jardim Brasil. A vítima foi encontrada pela esposa deitada na cama, com ferimentos no rosto, na cabeça e no corpo. Do imóvel, foram levados um televisor de 32 polegadas, documentos, cartões bancários, celular e um Fiat Uno. O Samu foi acionado e o idoso foi conduzido ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital das Clínicas (HC), onde ficou internado.

Trabalho conjunto entre a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal (GCM) e a Polícia Militar (PM) resultou na prisão, no mesmo dia, na Capital, do enteado da vítima e do comparsa dele - foragido da Justiça -, além da recuperação do veículo e do celular. Os dois confessaram o roubo e disseram que seguiriam com o carro até o litoral paulista. Eles estavam na companhia de uma mulher, que segue sendo investigada.