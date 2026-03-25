Pederneiras - Um bebê de oito meses, que estava internado na Santa Casa de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), passou mal, na noite desta terça-feira (24), após receber um medicamento errado, que deveria ter sido ministrado a um adulto do quarto ao lado. Ele foi transferido com urgência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas (HC) de Bauru, onde segue com quadro de saúde estável. O hospital instaurou uma sindicância interna para apurar o caso, que também será investigado pela Polícia Civil.

Conforme apurado pela reportagem, o bebê deu entrada na Santa Casa de Pederneiras no último sábado (21), com febre alta, manchas pelo corpo e fraqueza. Diante da suspeita de dengue, ele ficou internado em observação e exames foram solicitados, com resultado negativo para a doença.

Na noite desta terça, segundo registro policial, uma funcionária medicou a criança, que já tinha um quadro clínico melhor, com um remédio via oral. Na sequência, ela apresentou aceleração dos batimentos cardíacos e, conforme o relato da mãe, tosse, aumento das manchas e choro frequente.