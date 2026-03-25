Pederneiras - Um bebê de oito meses, que estava internado na Santa Casa de Pederneiras (26 quilômetros de Bauru), passou mal, na noite desta terça-feira (24), após receber um medicamento errado, que deveria ter sido ministrado a um adulto do quarto ao lado. Ele foi transferido com urgência para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas (HC) de Bauru, onde segue com quadro de saúde estável. O hospital instaurou uma sindicância interna para apurar o caso, que também será investigado pela Polícia Civil.
Conforme apurado pela reportagem, o bebê deu entrada na Santa Casa de Pederneiras no último sábado (21), com febre alta, manchas pelo corpo e fraqueza. Diante da suspeita de dengue, ele ficou internado em observação e exames foram solicitados, com resultado negativo para a doença.
Na noite desta terça, segundo registro policial, uma funcionária medicou a criança, que já tinha um quadro clínico melhor, com um remédio via oral. Na sequência, ela apresentou aceleração dos batimentos cardíacos e, conforme o relato da mãe, tosse, aumento das manchas e choro frequente.
Outros funcionários chegaram e o bebê foi transferido para a UTI do HC de Bauru, onde segue em observação. Ainda de acordo com declaração da mãe, seu filho teria recebido um medicamento que seria destinado a um paciente adulto, do quarto ao lado. O pai do menino procurou a delegacia na manhã desta quarta-feira (25) para registrar um boletim de ocorrência (BO). De acordo com a Polícia Civil, um inquérito será instaurado para apurar o caso.
Sindicância
Em nota, a Santa Casa de Pederneiras disse que, durante atendimento na unidade, o bebê "foi envolvido em um evento adverso relacionado à administração de medicação". "Imediatamente após a ocorrência, todos os cuidados e auxílios para preservar a saúde do bebê foram devidamente prestados por nossa equipe", afirma.
"Seguindo protocolos de regulação de saúde, a criança foi prontamente encaminhada, por meio do sistema Cross (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde", para um hospital de referência, onde poderia receber cuidados especializados contínuos".
Ainda segundo a nota, o quadro clínico do bebê é estável e ele segue recebendo todo o tratamento necessário para garantir sua plena recuperação. "A Santa Casa de Pederneiras lamenta profundamente o ocorrido e reitera seu compromisso inabalável com a segurança e bem-estar de todos os pacientes", declara.
"Informamos que uma sindicância interna foi instaurada imediatamente para apurar as circunstâncias do ocorrido de forma rigorosa, detalhada e reavaliar nossos processos visando reforçar ainda mais a segurança dos nossos pacientes. A direção e todo o corpo clínico da Santa Casa de Pederneiras se solidarizam com a família e reafirmam seu compromisso com a prestação de um atendimento de saúde de qualidade e seguro para toda a população".