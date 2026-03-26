Piratininga - Com apoio do Sebrae, Piratininga (13 quilômetros de Bauru) promove a "1ª Feira de Exposição da Produção Agropecuária" do município. A chamada "Nosso Agro" ocorre neste sábado (28), a partir das 14h, na Praça do Turista, na rua Manoel Pedro Carneiro, 100. A iniciativa é da Prefeitura de Piratininga, por meio da Coordenadoria de Agricultura e Meio Ambiente, e, além do apoio do Sebrae, conta também com a parceria do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Sindicato Rural de Bauru e da Diretoria de Assistência Técnica Integral (Cati).

A feira surge com o objetivo de fortalecer o setor agropecuário do município, valorizando produtores locais e ampliando a visibilidade dos produtos da região. Além de fomentar a economia, o evento busca aproximar a população do campo, destacando a qualidade e a diversidade da produção rural.

Durante a programação, os visitantes poderão conhecer e adquirir uma variedade de produtos diretamente dos produtores, como hortaliças, frutas, entre elas maracujá e uva, mel, queijos e outros itens artesanais.