A Polícia Militar (PM) Ambiental resgatou, nesta quarta-feira (25), um filhote de raposa que estava no telhado de uma residência, na área central de Lins (103 quilômetros de Bauru).

A equipe foi acionada por moradores após a presença do animal silvestre ser identificada sobre o imóvel. Diante da situação, os policiais se deslocaram até o local e, devido à complexidade da ocorrência, solicitaram o apoio do Corpo de Bombeiros e de um médico veterinário.

A ação conjunta permitiu o resgate seguro do filhote, que não apresentava ferimentos. Após avaliação clínica, foi constatado que o animal estava em boas condições de saúde, possibilitando a soltura imediata. A raposa foi, então, reintroduzida com segurança em seu habitat natural, sem intercorrências durante a operação, informa a PM Ambiental.