Dona Lindinha Franciscato nos deixou hoje (24/3), aos 94 anos, com um legado de amor e solidariedade. Era viúva do saudoso ex-Prefeito de Bauru, ex-Deputado Federal, empresário e fundador do Jornal da Cidade, engenheiro Alcides Franciscato. Deixa os filhos Sonia, Claudia, Alcides Junior e Angelo Carlos (in memoriam), genros, noras, netos e bisnetos.

A cerimônia de despedida será realizada amanhã, quarta-feira (dia 25/3), às 11 horas, no Jardim dos Lírios, em Bauru.

A família agradece imensamente por todas as manifestações de carinho e apreço recebidas.