A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, realiza o ‘Dia D’ de vacinação da Influenza neste sábado (28), no primeiro dia da campanha nacional de vacinação para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e o Promai vão funcionar das 8h às 17h, e o CRMI e o CTA abrirão das 8h às 13h. A vacinação será sem agendamento. Basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto, e se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.
O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de complicações provocadas pela Influenza, reduzindo casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estarão disponíveis para toda a população, sendo uma oportunidade para atualização da caderneta de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida.
Os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde são os seguintes:
- Idosos com 60 anos ou mais
- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos
- Gestantes e puérperas
- Trabalhadores da saúde
- Trabalhadores da educação
- Trabalhadores dos Correios
- Trabalhadores do transporte coletivo
- Profissionais das Forças Armadas
- Policiais
- Bombeiros
- Caminhoneiros
- Pessoas com deficiência permanente
- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis - doenças crônicas do pulmão, coração, rins e fígado, doenças neurológicas, diabetes, obesidade grave, trissomias e pessoas transplantadas
Pontos de vacinação neste sábado
Das 8h às 17h
UBS Centro
Rua Quintino Bocaiúva, 5-45
UBS Bela Vista
Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41
UBS Geisel
Rua Anthero Donnini, s/n
UBS Falcão
Rua Salvador Filardi, 6-8
UBS Mary Dota
Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA
UBS Cardia
Rua Ezequiel Ramos,11-78
UBS Independência
Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)
UBS Nova Esperança
Rua Benedito de Abreu, s/n
UBS Jardim Redentor
Rua São Lucas, 3-30
UBS Chapadão/Mendonça
Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15
UBS Octávio Rasi
Rua Paulo Leivas Macalão, s/n
UBS Jussara/Celina
Rua Bernardino de Campos, quadra 23
UBS Parque Vista Alegre
Rua Jacob Corso, quadra 4
UBS Jd. Europa
Rua Hermes C. Batista, 1-64
UBS Gasparini
Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2
UBS Beija-Flor
Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1
USF Jd. Godoy
Alameda Flor do Amor, quadra 10
USF Santa Edwirges
Alameda Tróia, quadra 11
USF Vila Dutra
Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178
USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima
Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136
USF Vila São Paulo
Rua Gaudêncio Piola, quadra 4
USF Nova Bauru
Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154
USF Pousada da Esperança
Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105
USF Vargem Limpa
Rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4
USF Distrito de Tibiriçá
Rua Carmelo Zamataro, s/n
Promai
Rua Júlio Maringoni, 9-43 – Jardim Estoril
Das 8h às 13h
CRMI
Rua Silvério São João, quadra 1 – Centro
CTA
Rua 15 de Novembro, 3-36 – Centro