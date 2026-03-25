26 de março de 2026
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INÍCIO DA CAMPANHA

Bauru realiza ‘Dia D’ de vacinação contra Influenza neste sábado

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Arquivo JC
A vacinação será sem agendamento
A vacinação será sem agendamento

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, realiza o ‘Dia D’ de vacinação da Influenza neste sábado (28), no primeiro dia da campanha nacional de vacinação para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e o Promai vão funcionar das 8h às 17h, e o CRMI e o CTA abrirão das 8h às 13h. A vacinação será sem agendamento. Basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto, e se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de complicações provocadas pela Influenza, reduzindo casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estarão disponíveis para toda a população, sendo uma oportunidade para atualização da caderneta de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

Os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde são os seguintes:

- Idosos com 60 anos ou mais

- Crianças de 6 meses a menores de 6 anos

- Gestantes e puérperas

- Trabalhadores da saúde

- Trabalhadores da educação

- Trabalhadores dos Correios

- Trabalhadores do transporte coletivo

- Profissionais das Forças Armadas

- Policiais

- Bombeiros

- Caminhoneiros

- Pessoas com deficiência permanente

- Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis - doenças crônicas do pulmão, coração, rins e fígado, doenças neurológicas, diabetes, obesidade grave, trissomias e pessoas transplantadas

Pontos de vacinação neste sábado

Das 8h às 17h

UBS Centro

Rua Quintino Bocaiúva, 5-45

UBS Bela Vista

Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41

UBS Geisel

Rua Anthero Donnini, s/n

UBS Falcão

Rua Salvador Filardi, 6-8

UBS Mary Dota

Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA

UBS Cardia

Rua Ezequiel Ramos,11-78

UBS Independência

Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)

UBS Nova Esperança

Rua Benedito de Abreu, s/n

UBS Jardim Redentor

Rua São Lucas, 3-30

UBS Chapadão/Mendonça

Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15

UBS Octávio Rasi

Rua Paulo Leivas Macalão, s/n

UBS Jussara/Celina

Rua Bernardino de Campos, quadra 23

UBS Parque Vista Alegre

Rua Jacob Corso, quadra 4

UBS Jd. Europa

Rua Hermes C. Batista, 1-64

UBS Gasparini

Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2

UBS Beija-Flor

Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1

USF Jd. Godoy

Alameda Flor do Amor, quadra 10

USF Santa Edwirges

Alameda Tróia, quadra 11

USF Vila Dutra

Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178

USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima

Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136

USF Vila São Paulo

Rua Gaudêncio Piola, quadra 4

USF Nova Bauru

Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154

USF Pousada da Esperança

Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105

USF Vargem Limpa

Rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4

USF Distrito de Tibiriçá

Rua Carmelo Zamataro, s/n

Promai

Rua Júlio Maringoni, 9-43 – Jardim Estoril

Das 8h às 13h

CRMI

Rua Silvério São João, quadra 1 – Centro

CTA

Rua 15 de Novembro, 3-36 – Centro

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