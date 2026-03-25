A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, realiza o ‘Dia D’ de vacinação da Influenza neste sábado (28), no primeiro dia da campanha nacional de vacinação para os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde. As Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e o Promai vão funcionar das 8h às 17h, e o CRMI e o CTA abrirão das 8h às 13h. A vacinação será sem agendamento. Basta a pessoa comparecer a uma unidade de saúde com o RG ou documento com foto, e se possível, carteira de vacinação e cartão do SUS.

O objetivo é ampliar a cobertura vacinal e proteger a população de complicações provocadas pela Influenza, reduzindo casos graves e óbitos. As demais vacinas do calendário infantil e adulto também estarão disponíveis para toda a população, sendo uma oportunidade para atualização da caderneta de vacinação. A Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância da participação da população, destacando que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais para a promoção da saúde e da qualidade de vida.

Os públicos definidos como prioritários pelo Ministério da Saúde são os seguintes: