A rua Humberto Antônio Aiello, localizada no Jardim Marambá, foi liberada ao trânsito nesta semana, em Bauru. O trecho é considerado um importante acesso entre a região do Jardim Marambá/Cruzeiro do Sul e a região do Núcleo Geisel. A via estava interditada para obras, que foram realizadas como contrapartida de uma construtora.

De acordo com motoristas e moradores das proximidades, a intervenção trouxe melhorias significativas para o trânsito local. O projeto incluiu a implantação de rede de drenagem, com bocas de lobo para escoamento da água, além de pavimentação asfáltica, construção de calçadas e instalação de iluminação pública.