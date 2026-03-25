26 de março de 2026
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Acesso entre Marambá e Geisel é liberado em Bauru, VÍDEO

Por Cássia Peres | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Julia Savian
O projeto incluiu a implantação de rede de drenagem
O projeto incluiu a implantação de rede de drenagem

A rua Humberto Antônio Aiello, localizada no Jardim Marambá, foi liberada ao trânsito nesta semana, em Bauru. O trecho é considerado um importante acesso entre a região do Jardim Marambá/Cruzeiro do Sul e a região do Núcleo Geisel. A via estava interditada para obras, que foram realizadas como contrapartida de uma construtora.

De acordo com motoristas e moradores das proximidades, a intervenção trouxe melhorias significativas para o trânsito local. O projeto incluiu a implantação de rede de drenagem, com bocas de lobo para escoamento da água, além de pavimentação asfáltica, construção de calçadas e instalação de iluminação pública.

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