Uma operação da Polícia Civil de Bauru cumpriu, nesta quarta-feira (25), dois mandados de prisão temporária e outros nove de busca e apreensão relacionados à investigação de um roubo a residência, com vítima mantida em cárcere privado, ocorrido no dia 25 de janeiro, na rua Major Fraga, no Jardim Estoril. Participaram da ação policiais civis das equipes que integram a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e o Grupo de Operações Especiais (GOE). Os endereços não foram informados porque a investigação ainda está em andamento, segundo o delegado Alexandre Protopsaltis.

Conforme noticiado pelo JCNET em janeiro, na data do crime, duas mulheres e um homem invadiram o imóvel por volta das 15h e trancaram o morador no banheiro, sob grave ameaça, para vasculhar o local e subtrair bens. A vítima permaneceu por cerca de 45 minutos até conseguir se libertar. Os suspeitos fugiram levando um Fiat Uno branco.

O JCNET acompanha o caso e em breve atualizará com mais informações.