A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) marcou presença em cerimônias que oficializaram as cidades de Jaú e Botucatu como estâncias turística. Em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru), o evento aconteceu no Sincomércio Jaú. Na ocasião, estiveram presentes autoridades municipais e estaduais, além de empresários do setor turístico. Já em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), a cerimônia foi na na Caridade Portuguesa Maria Pia, um importante prédio do Centro Histórico da cidade.

Com isso, as duas cidades podem pleitear recursos do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), para investir em obras de infraestrutura turística, melhorando a experiência do morador e do visitante.

Em Jaú

A presidente do Comtur de Jaú, Maria Madalena Bianco Rossato, disse que “é uma alegria muito grande receber este título de Estância Turística, é um momento muito especial para a nossa cidade. Para conquistar esse título, foi necessário muito trabalho do Comtur, juntamente com a parte civil e pública da nossa cidade. Foi um trabalho em conjunto.”