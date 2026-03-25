A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) marcou presença em cerimônias que oficializaram as cidades de Jaú e Botucatu como estâncias turística. Em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru), o evento aconteceu no Sincomércio Jaú. Na ocasião, estiveram presentes autoridades municipais e estaduais, além de empresários do setor turístico. Já em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru), a cerimônia foi na na Caridade Portuguesa Maria Pia, um importante prédio do Centro Histórico da cidade.
Com isso, as duas cidades podem pleitear recursos do Dadetur (Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), para investir em obras de infraestrutura turística, melhorando a experiência do morador e do visitante.
Em Jaú
A presidente do Comtur de Jaú, Maria Madalena Bianco Rossato, disse que “é uma alegria muito grande receber este título de Estância Turística, é um momento muito especial para a nossa cidade. Para conquistar esse título, foi necessário muito trabalho do Comtur, juntamente com a parte civil e pública da nossa cidade. Foi um trabalho em conjunto.”
Por sua vez, o prefeito de Jaú, Jorge Ivan Cassaro, lembrou das festividades que acontecem na cidade, como a Festa do Morango, em março, e a Expo Jahu, em agosto, e destacou a importância do reconhecimento como estância: “Foi um trabalho árduo para chegarmos até aqui. Agora, como Estância Turística, vamos trabalhar cada vez mais para que o povo de Jaú tenha ainda mais saúde e prosperidade.”
O secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, agradeceu a parceria da cidade com a pasta e parabenizou o município: “Estou muito orgulhoso de Jaú, do que vocês fizeram e fazem até hoje em prol do turismo paulista. Vocês estão de parabéns! Agora, como Estância Turística, Jaú tem uma chance de ouro nas mãos para alavancar ainda mais o turismo na cidade e na região.”
Em Botucatu
Participaram da cerimônia o Prefeito Fábio Leite, o secretário estadual de turismo e viagens, Roberto de Lucena, o deputado federal João Cury Neto, o presidente da Câmara Municipal, Antônio Carlos Vaz de Almeida (vereador Cula), a secretária municipal de turismo, Roberta Sogayar, além de outras autoridades locais e estaduais.
Durante o evento, foi ressaltado os fatores que ajudaram Botucatu ao longo dos anos a receber esse importante reconhecimento, como a exploração das belezas naturais, os eventos promovidos (passeios guiados, observação de aves, feiras turísticas, etc) e também a criação da Secretaria de Turismo.
“Uma honra participar desse dia histórico e emocionante para Botucatu. Muito obrigado a todos que acreditam no potencial de Botucatu, essa conquista é de todos nós. Seguimos juntos tornando nossa cidade cada vez melhor para o nosso povo, para o Estado de São Paulo, engrandecendo essa terra que tanto nos apaixona!”, celebrou o Prefeito Fábio Leite.