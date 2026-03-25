A Guarda Civil Municipal (GCM) de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru) interceptou dispositivos improvisados com barbantes para armadilhas de pesca de depósitos em cinco caixas eletrônicos de uma agência bancária situada na região central da cidade. Eles podem ter sido usados para reter envelopes de depósito, informou a corporação. O fato ocorreu na segunda-feira (23).

Segundo a GCM, uma equipe foi acionada pelo Centro de Operações Integradas (COI) para atender à denúncia de uma cliente que se deparou com irregularidades ao tentar realizar um depósito, o que levantou suspeita de possível fraude.

A equipe da GCM removeu os dispositivos e encaminhou os itens para a 1ª Central de Polícia Judiciária de Botucatu. A gerência da agência acredita que os dispositivos foram instalados no final de semana, quando o atendimento ao público não funciona.