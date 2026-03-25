26 de março de 2026
JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
9ª EDIÇÃO

‘Gera Bauru’ com mais de 2.800 vagas de emprego nesta sexta-feira

da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Bruno Freitas/Arquivo JC
O evento vai ocorrer na praça Rui Barbosa, no Centro, das 9h às 16h
O evento vai ocorrer na praça Rui Barbosa, no Centro, das 9h às 16h

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza a 9ª edição do ‘Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras’, com o já tradicional mutirão de empregos. O evento será nesta sexta-feira (27), das 9h às 16h, na Praça Rui Barbosa, no Centro. Serão mais de 2.800 vagas de emprego, disponibilizadas por mais de 40 empresas de Bauru e região. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo.

O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD). As empresas são as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes.

Para mais informações, o telefone de contato é o (14) 3227-7819. A Sedecon fica na avenida Duque de Caxias, 16-55, com funcionamento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.

Confira as vagas:

- Açougueiro (a)

- Agente de limpeza

- Ajudante de motorista

- Ajudante Operacional

- Almoxarife

- Analista de Controladoria

- Analista de Controladoria Sênior

- Analista de Custos

- Analista de PCP

- Assistente

- Assistente de limpeza

- Assistente de logística

- Assistente de mercearia

- Assistente de padaria

- Assistente de Publicidade

- Assistente de restaurante

- Assistente de vendas

- Atendente

- Atendimento ao cliente

- Auxiliar Administrativo

- Auxiliar de almoxarifado

- Auxiliar de compras

- Auxiliar de cozinha

- Auxiliar de corte e dobra (metalúrgica)

- Auxiliar de depósito

- Auxiliar de Elétrica

- Auxiliar de estoque

- Auxiliar de expedição

- Auxiliar de limpeza

- Auxiliar de Operações

- Auxiliar de padeiro

- Auxiliar de Produção

- Auxiliar de serviços gerais

- Auxiliar Jurídico

- Auxiliar Operacional

- Balconista (padaria/frios)

- Balconista (tarde - unidade Camélias)

- Balconista (tarde - unidade Mary Dota)

- Balconista (tarde - unidade Vista Alegre)

- Caixa/Operador de caixa

- Calheiro

- Conferente

- Controlador de acesso

- Consultor de locação

- Consultor de manutenção de rede

- Consultor de Negócios Interno II

- Consultor técnico trainee

- Consultor PJ

- Cuidador (a)

- Desossador

- Designer

- Eletricista

- Eletricista de veículos

- Encarregado de limpeza

- Encarregado intermitente

- Engenheiro Projetista Elétrico

- Engenheiro Projetista Mecânico

- Estoquista

- Estágio

- Estágio Ensino Médio

- Faqueiro

- Fiscal de caixa

- Fiscal de loja

- Fisioterapeuta

- Fonoaudiólogo (a)

- Fresador

- Gerente Jurídico

- Jardineiro

- Jovem Aprendiz

- Líder de frios

- Líder de limpeza

- Magarefe

- Manipulador de alimentos

- Marceneiro

- Mecânico de manutenção automotiva

- Menor Aprendiz

- Montador de máquinas

- Motorista

- Motorista de caminhão

- Motorista de caminhão caçamba

- Motorista de caminhão pipa

- Motorista entregador

- Operador de área industrial

- Operador de caixa

- Operador de empilhadeira

- Operador de grua

- Operador de logística

- Operador de máquina

- Operador de pá carregadora

- Operador de teleatendimento/telesserviços

- Operador de transpaleteira

- Operacional/Administrativo PCD

- Pessoa recuperadora de crédito

- Pintor

- Pintor automotivo

- Porteiro (a)

- Professor (a)

- Programador CNC

- Psicólogo (a)

- Refilador

- Repositor (a)

- Serralheiro

- Separador

- Serviços gerais

- Soldador

- Soldador automotivo

- Técnico de Assistência Técnica

- Técnico de manutenção automotiva

- Técnico de manutenção elétrica

- Técnico de manutenção elétrica/instrumentação

- Técnico de manutenção mecânica

- Técnico em telecomunicações I

- Telemarketing

- Terapeuta Ocupacional

- Torneiro mecânico

- Trocador de óleo

- Vendedor (a)

- Vigilante

- Zelador

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários