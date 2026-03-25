A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza a 9ª edição do ‘Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras’, com o já tradicional mutirão de empregos. O evento será nesta sexta-feira (27), das 9h às 16h, na Praça Rui Barbosa, no Centro. Serão mais de 2.800 vagas de emprego, disponibilizadas por mais de 40 empresas de Bauru e região. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo.

O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD). As empresas são as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes.

Para mais informações, o telefone de contato é o (14) 3227-7819. A Sedecon fica na avenida Duque de Caxias, 16-55, com funcionamento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.