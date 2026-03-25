A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), realiza a 9ª edição do ‘Gera Bauru – Oportunidades e Carreiras’, com o já tradicional mutirão de empregos. O evento será nesta sexta-feira (27), das 9h às 16h, na Praça Rui Barbosa, no Centro. Serão mais de 2.800 vagas de emprego, disponibilizadas por mais de 40 empresas de Bauru e região. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo.
O Gera Bauru permite que as pessoas interessadas encontrem o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho. As vagas são para todos os níveis de escolaridade, com oportunidades para pessoas com ensino fundamental, ensino médio, técnico e ensino superior, em diversas funções, além de vagas para pessoas com deficiência (PCD). As empresas são as responsáveis por fazer a seleção dos candidatos. Também serão disponibilizadas vagas de estágio para estudantes.
Para mais informações, o telefone de contato é o (14) 3227-7819. A Sedecon fica na avenida Duque de Caxias, 16-55, com funcionamento das 8h às 17h de segunda a sexta-feira.
Confira as vagas:
- Açougueiro (a)
- Agente de limpeza
- Ajudante de motorista
- Ajudante Operacional
- Almoxarife
- Analista de Controladoria
- Analista de Controladoria Sênior
- Analista de Custos
- Analista de PCP
- Assistente
- Assistente de limpeza
- Assistente de logística
- Assistente de mercearia
- Assistente de padaria
- Assistente de Publicidade
- Assistente de restaurante
- Assistente de vendas
- Atendente
- Atendimento ao cliente
- Auxiliar Administrativo
- Auxiliar de almoxarifado
- Auxiliar de compras
- Auxiliar de cozinha
- Auxiliar de corte e dobra (metalúrgica)
- Auxiliar de depósito
- Auxiliar de Elétrica
- Auxiliar de estoque
- Auxiliar de expedição
- Auxiliar de limpeza
- Auxiliar de Operações
- Auxiliar de padeiro
- Auxiliar de Produção
- Auxiliar de serviços gerais
- Auxiliar Jurídico
- Auxiliar Operacional
- Balconista (padaria/frios)
- Balconista (tarde - unidade Camélias)
- Balconista (tarde - unidade Mary Dota)
- Balconista (tarde - unidade Vista Alegre)
- Caixa/Operador de caixa
- Calheiro
- Conferente
- Controlador de acesso
- Consultor de locação
- Consultor de manutenção de rede
- Consultor de Negócios Interno II
- Consultor técnico trainee
- Consultor PJ
- Cuidador (a)
- Desossador
- Designer
- Eletricista
- Eletricista de veículos
- Encarregado de limpeza
- Encarregado intermitente
- Engenheiro Projetista Elétrico
- Engenheiro Projetista Mecânico
- Estoquista
- Estágio
- Estágio Ensino Médio
- Faqueiro
- Fiscal de caixa
- Fiscal de loja
- Fisioterapeuta
- Fonoaudiólogo (a)
- Fresador
- Gerente Jurídico
- Jardineiro
- Jovem Aprendiz
- Líder de frios
- Líder de limpeza
- Magarefe
- Manipulador de alimentos
- Marceneiro
- Mecânico de manutenção automotiva
- Menor Aprendiz
- Montador de máquinas
- Motorista
- Motorista de caminhão
- Motorista de caminhão caçamba
- Motorista de caminhão pipa
- Motorista entregador
- Operador de área industrial
- Operador de caixa
- Operador de empilhadeira
- Operador de grua
- Operador de logística
- Operador de máquina
- Operador de pá carregadora
- Operador de teleatendimento/telesserviços
- Operador de transpaleteira
- Operacional/Administrativo PCD
- Pessoa recuperadora de crédito
- Pintor
- Pintor automotivo
- Porteiro (a)
- Professor (a)
- Programador CNC
- Psicólogo (a)
- Refilador
- Repositor (a)
- Serralheiro
- Separador
- Serviços gerais
- Soldador
- Soldador automotivo
- Técnico de Assistência Técnica
- Técnico de manutenção automotiva
- Técnico de manutenção elétrica
- Técnico de manutenção elétrica/instrumentação
- Técnico de manutenção mecânica
- Técnico em telecomunicações I
- Telemarketing
- Terapeuta Ocupacional
- Torneiro mecânico
- Trocador de óleo
- Vendedor (a)
- Vigilante
- Zelador