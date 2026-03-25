O Sesi Vôlei Bauru enfrentará o Dentil Praia Clube nas quartas de final da Superliga 25-26. Com a quinta colocação garantida antes da última rodada, o time bauruense rodou seu elenco no revés para o Osasco São Cristóvão Saúde por 3 sets a 0 (25x19; 25x14; 25x17). A partida que encerrou a fase classificatória da liga nacional foi disputada na noite dessa terça-feira, 24, no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP).
As datas dos confrontos das quartas de final contra o Dentil Praia Clube ainda serão divulgadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A ordem dos confrontos será decidida pelo time de Uberlândia (MG), que terminou a primeira fase mais bem colocado. A série será decidida em melhor de três jogos, com a disputa do jogo desempate, se necessário, na casa do Dentil Praia Clube.
Os outros confrontos que definirão os semifinalistas serão: Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie; Gerdau Minas x Sancor Seguros Vôlei Maringá; e Osasco São Cristóvão Saúde x Fluminense.
Desde a formação da parceria com o Sesi-SP na temporada 2018/19, o Sesi Vôlei Bauru alcançou os playoffs da Superliga em todas as oito edições do torneio. Na última temporada, o time bauruense superou o Fluminense nas quartas de final, também após se classificar na quinta colocação.
Ao final do jogo, Camila Brait foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Thays foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru, com 8 pontos.
O jogo
Para o último jogo na fase classificatória, o Sesi Vôlei Bauru foi para quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Talia, Isa Rocha, Thays, Nia Reed e Keyt.
O Sesi Vôlei Bauru começa a partida com dificuldade na recepção e o Osasco São Cristóvão Saúde se aproveita para abrir cinco pontos de vantagem na efetividade nos contra-ataques. O time bauruense se equilibra após o pedido de tempo e alonga os pontos, forçando os erros da equipe casa e encosta no placar. A equipe de Osasco volta a crescer na partida e soma pontos nos erros bauruenses, com Henrique Modenesi parando novamente em 20 a 15. O Sesi Vôlei Bauru equilibra novamente as viradas de bola, pontua novamente com Thays no saque, mas vê o time da casa fechar em 25 a 19.
O Osasco São Cristóvão Saúde segue pressionando nos saques no início da segunda parcial e abre vantagem de 4 a 0 na primeira parada bauruense. O Sesi Vôlei Bauru consegue se recuperar aumentando o volume de jogo e converte os contra-ataques. Mesmo com dificuldade ofensiva, o time de Bauru se segura defensivamente, aumentando o tempo dos pontos durante o set. O ataque do Osasco São Cristóvão Saúde segue eficiente e aumenta a diferença, até fechar em 25 a 14.
Pressionado, o Sesi Vôlei Bauru começa o terceiro set com três erros em sequência na virada de bola, forçando a primeira parada rápida de Henrique Modenesi. A equipe osasquense segura a vantagem de seis pontos, mas a equipe de Bauru volta a ter consistência na virada de bola com a entrada de Giovanna nas recepções. Na terceira parcial, a central Lara também recebe tempo de jogo e pontua nos três ataques que teve oportunidade. A equipe osasquense mantém o ritmo de saques de toda a partida, encontrando pontos no fundamente e, com ace, fecha em 25 a 17.