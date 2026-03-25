O Sesi Vôlei Bauru enfrentará o Dentil Praia Clube nas quartas de final da Superliga 25-26. Com a quinta colocação garantida antes da última rodada, o time bauruense rodou seu elenco no revés para o Osasco São Cristóvão Saúde por 3 sets a 0 (25x19; 25x14; 25x17). A partida que encerrou a fase classificatória da liga nacional foi disputada na noite dessa terça-feira, 24, no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP).

As datas dos confrontos das quartas de final contra o Dentil Praia Clube ainda serão divulgadas pela Confederação Brasileira de Vôlei (CBV). A ordem dos confrontos será decidida pelo time de Uberlândia (MG), que terminou a primeira fase mais bem colocado. A série será decidida em melhor de três jogos, com a disputa do jogo desempate, se necessário, na casa do Dentil Praia Clube.

Os outros confrontos que definirão os semifinalistas serão: Sesc RJ Flamengo x Batavo Mackenzie; Gerdau Minas x Sancor Seguros Vôlei Maringá; e Osasco São Cristóvão Saúde x Fluminense.