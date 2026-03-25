Santa Cruz do Rio Pardo - Um homem de 49 anos morreu, na manhã desta terça-feira (24), em Santa Cruz do Rio Pardo (90 quilômetros de Bauru), após cair em um poço com cerca de 20 metros de profundidade durante trabalho de limpeza da estrutura em uma propriedade rural na região do Braúna.

De acordo com informações do portal IBTV, logo após o acidente, ocorrido por volta das 10h, equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros atuaram de forma conjunta no trabalho de resgate da vítima.

Apesar dos esforços, o óbito foi atestado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.