Jaú - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), investiga ameaças de morte encaminhadas por e-mail ao prefeito de Jaú (47 quilômetros de Bauru) Ivan Cassaro e a sua vice Juliana Fabre. Por meio de nota, a administração afirmou que confia "no trabalho das autoridades policiais, que atuam de forma diligente para a completa elucidação dos fatos".

De acordo com publicações feitas em redes sociais, as ameaças são graves e se estendem também a outros integrantes do gabinete do governo. No texto, o autor exige a saída do chefe do Executivo e da sua vice dos cargos.

Ele diz que fez um levantamento completo da estrutura do paço municipal, incluindo tempo de deslocamento do elevador e câmeras de segurança, e alega que um ataque a tiros será feito por três homens em um carro preto.