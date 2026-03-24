Jaú - A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), investiga ameaças de morte encaminhadas por e-mail ao prefeito de Jaú (47 quilômetros de Bauru) Ivan Cassaro e a sua vice Juliana Fabre. Por meio de nota, a administração afirmou que confia "no trabalho das autoridades policiais, que atuam de forma diligente para a completa elucidação dos fatos".
De acordo com publicações feitas em redes sociais, as ameaças são graves e se estendem também a outros integrantes do gabinete do governo. No texto, o autor exige a saída do chefe do Executivo e da sua vice dos cargos.
Ele diz que fez um levantamento completo da estrutura do paço municipal, incluindo tempo de deslocamento do elevador e câmeras de segurança, e alega que um ataque a tiros será feito por três homens em um carro preto.
Na nota oficial, a prefeitura declara que as ameaças foram recebidas no último dia 3 de março. "O fato foi imediatamente comunicado às autoridades policiais, que, desde então, conduzem as investigações cabíveis", explica.
"O prefeito e as demais autoridades agradecem as manifestações de apoio recebidas neste momento e solicitam que a população permaneça unida em orações", completa, ressaltando que confia no trabalho da polícia.
Ainda conforme o Executivo, "em razão de se tratar de investigação em curso, e visando à preservação da integridade física das autoridades envolvidas, nenhuma informação havia sido divulgada até o recente vazamento, o qual também será objeto de apuração pelas autoridades competentes".