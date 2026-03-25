O setor supermercadista manteve ritmo de crescimento em 2025, com geração de empregos tanto em Bauru e região quanto no Estado de São Paulo. Ao todo, foram abertas 570 vagas na região, enquanto o estado registrou saldo de 25.510 novos empregos formais, consolidando um cenário de expansão e fortalecimento do segmento.
Em Bauru e região, o número total de trabalhadores no setor chegou a 30.351 em 2025, frente aos 29.781 registrados em 2024 e 28.145 em 2023, evidenciando crescimento contínuo nos últimos anos.
No Estado de São Paulo, o avanço também foi significativo. O setor supermercadista encerrou o ano com 715.240 trabalhadores ativos, resultado de um crescimento de 3,7%, índice superior à média nacional, que ficou em 2,71%. Em comparação com 2024, foram geradas 3.574 vagas adicionais, reforçando a trajetória de expansão.
Os dados são da Associação Paulista de Supermercados (APAS), com base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho e Emprego.
Segundo o presidente da APAS, Erlon Ortega, o desempenho reflete a relevância do setor para a economia. Ele destaca que, mesmo diante de desafios econômicos, o segmento segue investindo e ampliando operações, consolidando-se como um dos principais empregadores do estado.
O levantamento aponta que as mulheres foram maioria nas contratações em 2025, representando cerca de 71% das admissões, o equivalente a mais de 18 mil vagas. Atualmente, elas já ocupam mais da metade dos postos de trabalho no setor supermercadista paulista.
A participação dos jovens também se manteve expressiva, com 17% das vagas preenchidas por pessoas com até 25 anos, totalizando 4.342 contratações. Já os profissionais com 50 anos ou mais responderam por 27% das admissões, somando 6.844 vagas, evidenciando a inclusão de trabalhadores mais experientes.
Para o economista-chefe da APAS, Felipe Queiroz, os dados indicam renovação no perfil da força de trabalho e reforçam o papel do setor na inclusão produtiva, ao oferecer oportunidades para diferentes faixas etárias.
Entre as 16 regionais da APAS, a capital paulista liderou a geração de empregos, com saldo positivo de 5.739 vagas em 2025. Em seguida, aparece a regional de Campinas, com 4.181 novos postos de trabalho.
De acordo com a entidade, todas as regionais apresentaram saldo positivo no período, acompanhando o cenário nacional, que encerrou o último trimestre de 2025 com taxa de desemprego de 5,1%, a menor da série recente.