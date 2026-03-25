O setor supermercadista manteve ritmo de crescimento em 2025, com geração de empregos tanto em Bauru e região quanto no Estado de São Paulo. Ao todo, foram abertas 570 vagas na região, enquanto o estado registrou saldo de 25.510 novos empregos formais, consolidando um cenário de expansão e fortalecimento do segmento.

Em Bauru e região, o número total de trabalhadores no setor chegou a 30.351 em 2025, frente aos 29.781 registrados em 2024 e 28.145 em 2023, evidenciando crescimento contínuo nos últimos anos.

No Estado de São Paulo, o avanço também foi significativo. O setor supermercadista encerrou o ano com 715.240 trabalhadores ativos, resultado de um crescimento de 3,7%, índice superior à média nacional, que ficou em 2,71%. Em comparação com 2024, foram geradas 3.574 vagas adicionais, reforçando a trajetória de expansão.