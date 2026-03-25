Representada por atletas das categorias petiz 1 e petiz 2, a ABDA contou com uma delegação de 60 atletas da categoria petiz 1 e petiz 2 e conquistou um total de 67 medalhas, sendo 26 de ouro, 19 de prata e 22 de bronze, reforçando a força do trabalho desenvolvido na base da natação.

A Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) teve participação de destaque no 2º Torneio Regional Pré-mirim a Sênior de Natação, realizado no último sábado (21/7), no Yara Clube de Marília (SP). A competição, organizada pela 3ª Região da Federação Aquática Paulista (FAP), foi disputada em piscina de 50 metros e reuniu 203 atletas de seis entidades.

O Torneio Regional abrange as categorias pré-mirim (7 e 8 anos), mirim (9 e 10 anos), petiz (11 e 12 anos), infantil (13 e 14 anos), juvenil (15 e 16 anos), júnior (17 a 19 anos) e sênior (20 anos ou mais), sendo fundamental para o desenvolvimento técnico dos atletas, além de servir como etapa classificatória para competições estaduais e nacionais.

De acordo com o técnico Diego Stelzer, a competição cumpriu um papel importante na preparação da equipe para os principais desafios da temporada. "O Torneio Regional de Marília foi um ótimo teste para nossos atletas, visando o Campeonato Paulista e o Campeonato Sudeste. Obtivemos melhoras de tempo em algumas provas e atletas que ficaram bem próximos de suas melhores marcas. Isso nos mostra que estamos no caminho certo em relação ao treinamento, pois queremos que nossos atletas estejam nas melhores condições nos campeonatos principais", destacou.

O treinador também ressaltou a importância da competição no processo de formação dos atletas. "Esses campeonatos serão os principais desafios do Time ABDA. Por isso, são importantes os Torneios Regionais, que servem de preparação para os atletas mais experientes e motivação para os atletas das categorias de base. É o momento de vivenciar o ambiente competitivo e promover a troca de experiências com os atletas mais velhos, que são referência para os mais novos", completou.