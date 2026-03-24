A Vitta Residencial celebrou o sucesso comercial do Unic Residence com uma noite de premiação nesta segunda-feira (23), no Márcia & Marô Recepções. O evento reuniu parceiros e profissionais do mercado imobiliário para reconhecer os resultados do empreendimento, que se tornou um marco de vendas em Bauru desde o seu lançamento.

Localizado em área estratégica, em frente ao campus da Unesp, no Jardim Colonial, o Unic Residence consolidou-se rapidamente como um dos grandes destaques do setor em Bauru, apresentando uma excelente adesão por parte dos investidores e futuros moradores. O encontro de ontem destacou a solidez do empreendimento e a força do mercado local, reafirmando a confiança do público na proposta inovadora apresentada pela incorporadora.

A celebração foi marcada por um clima de otimismo e integração entre os principais nomes do setor imobiliário da cidade.