Aos 33 anos, em julho de 1947, às 15h30, ela viu sozinha em Vassouras (no estado do RJ) um ufo sobre seu sítio. Ficou impactada.
Um fato inesquecível para ela.
Aos 54 anos em 17/8/1968, às 21h45, ela viu junto com familiares outro ufo no bairro do Leblon (cidadedo RJ).
Muitos ufos eram vistos nas madrugadas. Ela fez vigílias noturnas. Tirou várias fotos.
Fez palestras sobre ufos em congressos.
Aos 79 anos ela publicou o livro: "Ufos e abduções no Brasil" (1992). Revelando: ufos são reais.
Aos 92 anos , já com idade avançada, ela abandonou as vigílias noturnas. Foi reputada como inteligente e culta.
Sempre afável nos contatos sociais. Falava fluentemente 3 idiomas : alemão , inglês e italiano.
Faleceu aos 97 anos. Irene Gran-chi: ela assumiu um protagonismo na ufologia como a matriarca.