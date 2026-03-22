Simone da Mata Pereira, chegou o mês de março este mês é seu aniversário, em nome do Time EAVM - Exclusive (CONCILIG -unidade 4) jardim do contorno, quero lhe desejar Feliz Aniversário, no dia 17 de março é o dia de celebrarmos a vida de um líder que inspira, motiva e, acima de tudo cuida. É uma honra caminhar ao seu lado, aprender com você e ver de perto o quanto seu trabalho transforma vidas.

Para nós contar com sua experiência, seus conhecimentos fazem toda diferença para nosso time.

Todos os dias ter você sempre presente apoiando ações que promovem uma cultura de acolhimento, em busca do fortalecimento interpessoal para que possamos ter um ambiente de trabalho mais agradável. A sua comunicação aberta, envolve toda equipe isso é resultado de uma gestão que tem um líder capacitado, seus feedbacks constantes cria um ambiente de descontração e confiança.